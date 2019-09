Großhansdorfer Grundschule kämpft gegen Rassismus

Grosshansdorf. „Nur wenn ihr Nein zu Diskriminierung sagt, können wir alle friedlich miteinander leben.“ Mit dieser Zeile endet das Gedicht der Viertklässler der Grundschule Schmalenbeck. Dieses hatten sie anlässlich der Titelverleihungsfeier gegen Rassismus selbst verfasst. Ihre Lehranstalt darf sich jetzt offiziell „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ nennen. Die Großhansdorfer Grundschule ist die erste in Stormarn, die diesen Namen trägt. Elf weitere Lehranstalten aus dem Kreis hatten sich am bundesweiten Projekt beteiligt.

Früherer Bundesliga-Profi als Projektpate

Bei der Feier im Festsaal des Emil-von-Behring-Gymnasiums versammelten sich 228 Grundschüler. Die Klassensprecher erhielten stellvertretend für ihre Mitschüler ein Zertifikat und ein Schild mit dem Schriftzug „Schule mit Courage - Schule ohne Rassismus“ von der Kreisjugendschutzbeauftragten Petra Linzbach.

Zu Beginn der Veranstaltung sagte Rektor Stefan Gertz zu den Jungen und Mädchen: „Dies ist kein Preis, sondern ein Titel, der viel Verantwortung mit sich bringt.“ Er sei stolz, dass sich die Schmalenbecker Schüler dafür entschlossen hätten, diese zu tragen. Denn jede Schule, die sich an dem Projekt beteiligt hat, musste vorher darüber abstimmen. Dies übernahmen die Klassensprecher der vierten Stufe, indem sie von Raum zu Raum gingen und Unterschriften sammelten. „Insgesamt haben sich über 70 Prozent für dieses Projekt entschieden“, sagte Gertz mit einem Lächeln im Gesicht. Damit diese Botschaft gegen Diskriminierung möglichst viele Menschen erreicht, holte sich die Großhansdorfer Grundschule prominente Unterstützung aus der Fußball-Branche. St. Paulis U23-Nachwuchstrainer Joachim Philipkowski wird die Einrichtung in Zukunft als Projektpate betreuen.

Schüler trugen selbstverfasstes Gedicht vor

Der frühere Bundesliga-Profi war ebenfalls vor Ort und freut sich auf die Zusammenarbeit. „Als ich die Anfrage bekam, war ich direkt begeistert von dem Vorhaben“, so Philipkowski. Als Fußballtrainer lebe er eine weltoffene Haltung vor und sei stolz, die Schule nun dabei begleiten zu dürfen, diese nach außen zu tragen.

Um ihr Vorhaben zu verdeutlichen, trugen Schüler ein selbstverfasstes Gedicht mit dem Titel „Sag nein“ vor. Dieses appelliert an jeden, sich aktiv gegen Ausgrenzung einzusetzen. Petra Linzbach beglückwünschte die Grundschüler zu ihrem Titel: „Es ist toll, dass ihr euch bereits in so jungen Jahren engagiert.“ Anschließend händigte sie den Klassensprechern das Schild aus, das am Eingang der Schule aufgehängt werden soll. Dieses soll die Schüler laut Rektor Gertz täglich daran erinnern, sich gegen Diskriminierung einzusetzen.