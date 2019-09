Großhansdorf: Müllsünder sind nicht zu fassen

Rücksichtslosigkeit mancher Bürger empört Einwohner und den Verwaltungschef. Nun plant die Gemeinde Container unter der Erde am Eilbergweg.

Überall das gleiche Bild wie hier am Standort U-Bahnhof Ost in Ahrensburg: Berge von Müll aus Plastik, Glas, Altkleidern und sogar Bauschutt heben Unbekannte zwischen die Container geworfen.

Grosshansdorf. 153.000 Euro im Jahr – so viel Geld kostet es die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) jedes Jahr, vermüllte Container-Standorte in Stormarn zu reinigen und Umweltsündern hinterherzuräumen. Die verhalten sich dreist und rücksichtlos, laden wieder und wieder Papier-, Kunststoff-, und Gartenabfälle, sogar alte Kühlschränke oder Waschmaschinen neben Wertstoff-Containern ab. „Ohne schlechtes Gewissen und vor allem ohne Konsequenzen“, empört sich Karl-Georg Imke (78). Der Großhansdorfer ärgert sich fast täglich über den Müll, den Unbekannte am Container-Standort Waldreiterweg abladen.