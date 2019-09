Experte klärt in Bad Oldesloe über Neurechtes Netzwerk auf

Bad Oldesloe. Jahrelang hat Christian Fuchs, Investigativjournalist und Autor des Buches „Das Netzwerk der Neuen Rechten“, gemeinsam mit seinem Kollegen Paul Middelhoff in der neuen rechten Szene recherchiert. In einem Vortrag am Freitag, 27. September, stellt Fuchs im Kultur- und Bildungszentrum (Beer-Yaacov-Weg 1) in Bad Oldesloe Interessierten sein Buch vor und klärt über das einflussreiche Netzwerk innerhalb Deutschlands auf (Beginn um 19 Uhr). Fast 150 Neurechte Organisationen, unter anderem Stiftungen, Vereine, Medien und Kampagnen aus der ganzen Bundesrepublik seien in das System verstrickt, sagt Fuchs.

Fuchs beschäftigt sich Jahren mit Rechtsextremismus Für ihre Recherchen reiste er mit Middelhoff durch Deutschland und Europa. Sie trafen die wichtigsten Protagonisten der Szene, wurden bedroht, angelogen und von sogenannten Shitstorms rechter Trollarmeen im Internet überhäuft. Der Report enthüllt zum ersten Mal über Ideologien, führende Köpfe, wichtigste Publikationen und die geheimen Finanziers des Milieus. Die Autoren legen Verbindungen zwischen alten und neuen Rechten, zwischen Rechtsextremen, ehemaligen Neonazis und AfD-Funktionären dar. Ihre Erkenntnisse sind alarmierend. Fuchs beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Rechtsextremismus in Deutschland. „Diese Einschüchterungsversuche sind psychologische Mechanismen, um kritische Journalisten mundtot zu machen", sagt der Journalist. Tickets (8,50 Euro) für die Veranstaltung sind über www.kub-badoldesloe.de, telefonisch unter 04531/504-199 oder an der Abendkasse erhältlich.