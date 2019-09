Oldesloer Klaus E. Spieldenner schreibt packende Krimis

Bad Oldesloe. Kommissarin Sandra Holz ermittelt wieder: Im neuen Hamburg-Krimi „Elbtraum“ schickt der Oldesloer Autor Klaus Edwin Spieldenner seine Fahnderin auf die Spur von international agierenden Drogenschmugglern. Es wird nicht der letzte Fall der smarten Polizistin bleiben. Dem Abendblatt berichtet Spieldenner von einem weiteren Roman, der im kommenden Jahr erscheinen soll.

Autor diente 33 Jahre bei der Luftwaffe

Bevor Sandra Holz auf Verbrecherjagd geht, ermittelt Spieldenner selbst. Für jeden Roman recherchiert der gebürtige Saarländer, der 33 Jahre bei der Luftwaffe war und 2013 aus „kreativer Langeweile“ mit dem Schreiben angefangen hat, oft mehrere Monate und schaut sich mögliche Schauplätze an. „Für Elbtraum habe ich mir den Hamburger Flughafen angesehen. So lange, bis es schon etwas verdächtig wurde“, sagt der Krimi-Autor. Besonderes Interesse hatte er daran, wie die Gepäck-Abfertigung funktioniert. Denn die Bösewichte in der Geschichte schmuggeln von Hamburg aus Kokain in Länder mit hoher Nachfrage. „Es gibt Staaten wie Australien oder Venezuela, in denen die Droge schwer zu bekommen ist, und das haben sich die Schmuggler zunutze gemacht“, sagt Klaus Edwin Spieldenner.

In Koffern von Au-pair-Mädchen wird das Koks außer Landes gebracht. Doch dann werden zwei der jungen Frauen tot aufgefunden, und Kommissarin Holz nimmt die Ermittlungen auf. Auf der Suche nach dem Mörder gerät die Polizistin schließlich selbst in Schwierigkeiten, als auf einer Reise in die USA ihr Gepäck verschwindet und kurze Zeit später gefüllt mit Kokain wieder auftaucht. Auf die Idee kam Spieldenner auf einer Urlaubsreise. In der Bahn sah der Autor eine zierliche Asiatin mit einem riesigen Koffer.

Neues Buch über Erpressung im Fußball erscheint im März

Zur gleichen Zeit hatte er davon gelesen, dass jährlich weltweit Millionen Gepäckstücke bei Flugreisen verloren gehen, viele nie wieder auftauchen. Die Besitzer bekommen eine Entschädigung. Was aus den Koffern wird, ist oftmals nicht aufzuklären. Bisher war es immer so, dass die Geschichten, die der Schriftsteller in seinen Romanen verarbeitet, aus Alltagssituationen oder Nachrichtenmeldungen heraus entstanden. So ist es auch bei dem Krimi, der 2020 erscheinen wird. In diesem Buch wird Kommissarin Sandra Holz wieder die Hauptrolle übernehmen. Es geht um die Entführung der Tochter eines Bundesliga-Schiedsrichters und eine Erpressung: Er soll das Relegationsspiel HSV gegen VfB Stuttgart manipulieren. Im Verdacht: die Wettmafia. Am Ende kommt es zu einer Wendung.

„Elbfinsternis“ erscheint im März 2020 im Buchhandel. „Elbtraum“ (ISBN 978-3-8271-9497-8) ist seit Frühjahr auf dem Markt. Musikalische Lesung mit Klaus Edwin Spieldenner am Sonnabend, 16. November, 18.30 Uhr bei Thalia im Tibarg-Center Niendorf. Weitere Informationen zum Autor unter www.hamburg-krimi.de.