Kita-Umbau in Ammersbek wird 90.000 Euro teurer

Ammersbek. Der Umbau des ehemaligen Jugendzentrums (JuZe) zu einer Kindertagesstätte im Ammersbeker Ortsteil Hoisbüttel liegt im Zeitplan. Allerdings wird das Projekt 90.000 Euro teurer als geplant. „Die Mehrkosten haben sich während der Ausschreibung ergeben“, sagte Bauamtsleiter Frank Thiemann bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. 75.000 Euro davon entfallen auf die technische Gebäudeausstattung, der Rest wird zum Beispiel für den Brandschutz benötigt.

Ende des Jahres kann das Gebäude genutzt werden

„Das Gebäude wird aber wie geplant Ende des Jahres der Nutzung übergeben werden können“, so Thiemann. Das frühere JuZe wird derzeit von der Offenen Ganztagsschule der Grundschule Hoisbüttel für einige Angebote genutzt. Diese sollen künftig in den Räumen der Lehranstalt, die in der Straße Teichweg beheimatet ist, angesiedelt werden. In das umgebaute Haus werden zwei Krippengruppen mit je zehn Plätzen einziehen. Organisatorisch werden sie der Kindertagesstätte Lottbek angegliedert.

Ammersbek benötigt dringend zusätzliche Betreuungsplätze. Im Februar dieses Jahres hatte die Verwaltung dem Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur Zahlen vorgestellt, nach denen besonders im Krippenbereich - also für Kinder unter drei Jahren – Platzmangel herrscht. Für den Umbau des JuZe zu einer Kindertagesstätte fallen jetzt Kosten in Höhe von 723.000 Euro an.