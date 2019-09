Neuer Veranstalter für Einkaufssonntag in Oldesloe

Bad Oldesloe. Ein Einkaufssonntag ohne Aktionen vor den Geschäften, ohne Buden, ohne Programm. Nicht einmal mit einem Aufsteller hätten die Oldesloer Kaufleute werben dürfen. Doch überraschend übernimmt jetzt die Stadtverwaltung die Veranstalterrolle für den dritten verkaufsoffenen Sonntag am 22. September. Andernfalls hätte jede Aktion eines Einzelhändlers gesondert angemeldet werden müssen.

Bislang trat die Stadt lediglich als Veranstalter des ebenfalls am Sonntag geplanten Bier- und Genussfestes auf dem Marktplatz auf und schaffte damit den rechtlichen Rahmen für einen verkaufsoffenen Sonntag. Denn laut Gesetz dürfen Geschäfte an Sonntagen nicht ohne Grund öffnen.

Stadt behält diesmal 4000-Euro-Zuschuss ein

Das Fest auf dem Marktplatz hätte die Einzelhändler zwar berechtigt, ihre Geschäfte zu öffnen, nicht aber zu werben oder Aktionen anzubieten. „Für die Kaufmannschaft wurde intern die Erweiterung der bestehenden Sondernutzungen auf den 22. September beantragt und genehmigt“, sagt Stadtsprecherin Agnes Heesch. Das bedeutet, dass die Verwaltung einspringt, die Veranstalterrolle übernimmt und eine pauschale Genehmigung für Einzelaktionen erteilt. Für diesen Schritt entschied sich Bad Oldesloe offenbar aus der Not heraus. Denn sowohl Bürgermeister Jörg Lembke als auch das Stadtmarketing betonten im vergangenen Jahr, dass die Stadt als Veranstalter nicht zur Verfügung stehen würde. Das bedeutet auch, dass Bad Oldesloe diesmal den Zuschuss in Höhe von 4000 Euro einbehalten wird, der bislang immer von den Organisatoren der Einkaufssonntage in Anspruch genommen wurde.

Betreiber von Verzehr-Buden können sich bei Interesse über die Telefonzentrale (04531/501-0) an die Verwaltung wenden. Die Zukunft der Einkaufssonntage in Bad Oldesloe ist weiterhin offen. Die Stadt hat regelmäßig zu einem runden Tisch geladen und versucht, die Beteiligten zusammenzubringen. Agnes Heesch sagt: „Allerdings war die Beteiligung seitens der Kaufmannschaft nicht sehr groß.“