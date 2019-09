Land zahlt für Sport-Projekt in Ammersbek

Ammersbek. Ein inklusives Fitnessstudio auf 240 Quadratmetern Fläche soll das Angebot des Hoisbütteler Sportvereins ergänzen. Auf einem Teil der jetzigen Kegelbahn entsteht bis zum März 2020 eine barrierefreie Sportanlage. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 400.000 Euro. Einen Zuschuss von 105.279 Euro hat jetzt die Landesregierung in Kiel bereitgestellt.

„Als privater Verein so eine hohe Förderung zu erhalten, ist eine große Leistung“, sagt Tobias Koch, Landtagsabgeordneter und Fraktionschef der CDU in Richtung der Verantwortlichen. „Sie sind ein Leuchtturm für die Region und leisten in ihrem Sportverein hervorragende Arbeit.“ Vor 32 Jahren begann der Hoisbütteler SV, sein inklusives Angebot zu erweitern und Menschen aus benachbarten Wohngruppen sowie Behindertenwerkstätten anzuwerben. Mit Erfolg: 80 Mitglieder sind heute in der Sparte gemeldet.

Die Arbeiten starten frühestens im Oktober

„Wir haben mit unserer Drei-Feld-Sporthalle die idealen Voraussetzungen für ein breites Angebot“, sagt der Vize-Vereinsvorsitzende Christian Schirrmacher. „Zudem haben wir den Rückhalt der Bevölkerung und Politik.“ Auch das neue Fitnessstudio wird zu einem Gemeinschaftsprojekt. Neben Land und der Gemeinde Ammersbek steuern die AktivRegion Alsterland und der Landessportverband Geld hinzu. Die Arbeiten starten frühestens im Oktober, zunächst sollen die Wege und sanitären Anlagen barrierefrei gestaltet werden. „Alle Mitglieder können unsere Geräte nutzen“, sagt Schirrmacher. „Schicke Säfte wird es im Studio hingegen nicht geben. Wir bleiben weiterhin ein Sportverein und wollen es schlicht halten.“

Antragsschluss für zweite Förderperiode ist am 1. April

Das Land stellt bis 2022 zehn Millionen Euro für derartige Projekte zur Verfügung. 39 wurden im ersten Durchlauf mit fast 3,3 Millionen Euro bedacht. Der Antragsschluss für die zweite Förderperiode ist am 1. April 2020. Eingereicht werden können Vorhaben, die Menschen mit Behinderung gleichberechtigten Zugang zu allen Lebensbereichen verschaffen. Dabei bezieht sich Barrierefreiheit nicht allein auf bauliche Hindernisse. Ziel sind ebenso inklusive Vorhaben, die das Bewusstsein der Gesellschaft für Menschen mit Behinderung bilden und schärfen. Das Antragsformular ist zu finden im Internet unter schleswig-holstein.de/barrierefreiheit.