Großenseer Chor s(w)ingt in Basthorst

Unter der Leitung von Opernsängerin Katharina Kagel treten die Chormitglieder mit Friends Concept am 29. September in Basthorst auf.

Basthorst/Grossensee. Wenn Frank Sinatras „New York“ auf „California Dreamin’“ und die “Copacabana“ trifft, steht Vielfalt auf dem Programm. Mit einem Konzert am 29. September auf Gut Basthorst will der Chor S(w)inging Großensee an ein erfolgreiches Format anknüpfen, das im vergangenen Jahr sein Debüt feierte. 2018 traten die Großenseer gemeinsam mit „The Chambers“, dem Solistenensemble der Jungen Philharmonie Köln, im ehemaligen Kuhstall des Stormarner Guts auf.