Zwei Stormarner beim Kampf um das beste Bier

Ahrensburg. Zum dritten Mal in Folge wird die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer an diesem Wochenende in Stralsund ausgetragen. Auch zwei Stormarner kämpfen um den Titel und bringen ihr Selbstgebrautes mit. Zur Störtebeker Braumanufaktur reisen Hobbybrauer aus der ganzen Republik an und versuchen dort, die Jury, bestehend aus Sommeliers und Braumeistern, und das Publikum des Festivals von ihrem Gebräu zu überzeugen. Dieses Jahr geht es um ein Brut-IPA – ein trockenes Bier mit einer spritzig-fruchtigen Note.

Heiko Rockel bringt seinen dritten Brau des Brut-IPAs mit. Der Lehrer aus Oststeinbek hat das Hobby vor drei Jahren während einer Reise nach Kentucky (USA) für sich entdeckt. Danach fing er an, sich auszuprobieren – erst nach Rezept und später mit eigenen Kreationen. Schon vor zehn Jahren hatte er mit Freunden ein Seminar besucht. Beim gemeinsamen Brauen ging aber so einiges schief und nach dem dritten gescheiterten Versuch gaben sie es auf. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Moderne 4-Zimmer-DHH an der Stadtgrenze Hamburg Diese Doppelhaushälfte in Schenefeld überzeugt durch ihre moderne Architektur und den geringen Energiebedarf von nur 48,78 kWh/(m²*a). mehr Im Brut-IPA sind 20 Maracujas und Milchzucker verarbeitet Das Brut-IPA für den Wettbewerb hat Rockel Anfang August gebraut. Dabei hielt er sich nur an die Zutatenliste, ohne vorher zu probieren. Damit wollte der Stormarner verhindern, sich beeinflussen zu lassen. Für das Publikumsbier hat er sich von dem Lieblingseis seiner Frau inspirieren lassen: Cuja Mara Split. In dem süßen Bier sind 20 Maracujas und Milchzucker verarbeitet, um dem Original möglichst nahe zu kommen. Aus Ahrensburg bringt Marc Hinrichs sein Brut-IPA mit. Weihnachten vor vier Jahren schenkte seine Frau ihm ein Bierbrau-Kit. „Das war wie das Maggie-Kochstudio. Es gab nur Pulver und Extrakte“ sagt der Diplominformatiker, den vor allem der handwerkliche Aspekt seines Hobbys fasziniert. Kurz nachdem er mit dem Brauen anfing, stellte er seine Rezeptidee in ein Internet-Forum und bekam direkt großes Feedback: „Das war echt klasse. Alle haben sich zusammengetan, mir Tipps gegeben und auf Fehlerquellen hingewiesen.“ Das diesjährige Wettbewerbsbier ist eine Herausforderung für Hinrichs. Vier Mal hat er es schon gebraut - ein Gebräu ist oxidiert und bei dem dritten Mal stoppte die Gärung. „Das Brut-IPA verzeiht keine Fehler“, so Hinrichs. Auf die Meisterschaft freut er sich trotzdem, insbesondere auf den Austausch mit anderen Hobbybrauern. Das Festival beginnt am morgigen Freitag, 14. September, um 12 Uhr und bietet neben dem Wettkampf eine Ausstellung zu Equipment sowie Essensstände. Der Gewinner darf sein Bier in Stralsund mit dem Störtebeker Team brauen und bekommt 400 Liter. Tickets kosten 5 Euro und sind auf www.hobbybrauer-meisterschaft.de erhältlich. Ausgetragen wird die Meisterschaft in der Greifswalder Chaussee 84.