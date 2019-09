Glindes Feuerwehr bekommt bald eine Kinderabteilung

Glinde. Die Glinder Feuerwehr erhält eine Kinderabteilung. Auf ihrer jüngsten Sitzung billigten die Stadtvertreter einstimmig die Pläne der Wehr, eine zusätzliche Gruppe für Jungen und Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren einzurichten. 15 Plätze soll sie bieten und den Nachwuchs mit Sport und Spiel an das Thema Brandbekämpfung heranführen. Zum Start gaben die Stadtvertreter 5800 Euro zur Anschaffung von Erstausstattung, darunter Bekleidung und Kett-Karts frei.

Jetzt sind 185 Glinder zwischen zwölf und 89 Jahren bei der Wehr aktiv

„Mit der Kinderabteilung ist die Feuerwehr zukunftsfähig aufgestellt, auch was das Werben um Nachwuchs anbelangt“, sagt Glindes Bürgermeister Rainhard Zug. Auch die Brandbekämpfer blicken optimistisch in die Zukunft. „Unsere Wehr zählt 185 Kameraden im Alter zwischen zwölf und 89 Jahren“, erzählt Glindes stellvertretender Wehrführer André Rheinsberg. Inzwischen sind 25 Frauen mit von der Partie. „Und die Tendenz ist steigend“, sagt er. Erfreulich sei auch das Durchschnittsalter der Aktiven: 34 Jahre. „Um die Jugendlichen, die bis zum möglichen Eintritt in die Jugendfeuerwehr verloren gehen könnten, bereits als Kinder frühzeitig für die Feuerwehr zu begeistern und sie langfristig an sie zu binden, brauchen wir diese neue Einrichtung“, erklärt Gemeindewehrführer Weidemann. „So sind wir in der Nachwuchsarbeit auf der sicheren Seite.“

Laut Gesetz dürfen schon Zehnjährige bei der Feuerwehr mitmachen

Seit der Änderung des Brandschutzgesetzes Anfang 2015 ist es nach Entscheidung der Gemeindevertretung möglich, eine Kinderabteilung zu gründen. Aufgaben, Ziele und organisatorische Regelungen der Kinderabteilungen sind in den „Bestimmungen über eine Kinderabteilung der Freiwilligen Feuerwehr“, die das Land Schleswig-Holstein verbindlich erlassen hat, geregelt.

Die Bildung dieser Abteilungen verfolgt unter anderem den Zweck der Nachwuchsförderung für die Feuerwehren, indem die Kinder spielerisch für einen späteren Übertritt in die Jugendabteilung vorbereitet werden. Die Aufnahme in die Jugendabteilung war in Glinde bisher ab dem zwölften Lebensjahr möglich. Gesetzlich erlaubt ist dies allerdings bereits ab dem zehnten Lebensjahr. Künftig sollen die Jugend und Mädchen der Kinderabteilung daher mit zehn Jahren in die Jugendwehr übergehen. Deshalb ist nun auch die Aufstockung der Jugendabteilung notwendig.

Beginn kommenden Jahres soll die neue Gruppe an den Start gehen

In der neuen Abteilung sollen nur Kinder mit Wohnsitz in der Stadt Glinde aufgenommen werden. Die Mitglieder können ein Vertrauenskind wählen, eine Art mutigen „Klassensprecher“, das ihre Interessen gegenüber der erwachsenen Leitung der Kinderfeuerwehr vertritt.

Bürgermeister Rainhard Zug rechnet damit, dass alle Plätze schnell belegt sein werden. „Die Nachfrage ist groß“, weiß der Verwaltungschef. „Auch in der Jugendabteilung gibt es deutlich mehr Anfragen als die 45 verfügbaren Plätze.“ Die Glinder Wehr plant die Einführung der Kinderabteilung zu Beginn 2020.