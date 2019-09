Gut Basthorst lädt zum Herbstmarkt ein

Basthorst.. 150 Aussteller, kulinarische Spezialitäten, eine Kunstausstellung und ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Greifvögeln, Schleppjagd und Hundeshow – all das soll dafür sorgen, dass auch in diesem Jahr Tausende Besucher zum Herbstmarkt nach Gut Basthorst strömen. Von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. September, öffnet Gutsherrin Milana von Ruffin die Tore des rund 800 Jahre alten Denkmals, dessen Leitung sie im vergangenen Jahr von Vater Enno übernommen hatte, um den Sommer mit dem „Leben auf dem Lande“ ausklingen zu lassen.

Zu entdecken gibt es an den zahlreichen Ständen allerlei Kunsthandwerk, Mode, Schmuck und Antiquitäten, dazu Schönes und Praktisches für den Garten. „Viele Händler stellen ihre Ware vor Ort her, abgestimmt auf die Wünsche der Kunden“, sagt Christa Seibt, die die Aussteller auf Gut Basthorst seit vielen Jahren betreut. „Mitzuerleben, wie Kunsthandwerk entsteht, verleiht unserem Markt eine ganz besondere Atmosphäre.“ Für das kulinarische Angebot sorgen Imbissstände mit Prager Schinken, Wildspezialitäten, Flammkuchen und vielem mehr.

Kinder können ihr eigenes Bienenhotel mitnehmen

Neben Altbewährtem gibt es auch Neues für die Gäste zu entdecken. Mit ihrer Initiative „Rette die Bienen“ präsentiert Milana von Ruffin ein Herzensprojekt. 60.000 Quadratmeter Blühstreifen, gespickt mit Sonnen- und Kornblumen sowie anderen blühenden Gewächsen, hat die neue Gutsherrin auf Basthorst angelegt, 18 Bienenvölker sind derzeit auf dem Hof zu Hause. Dazu vergibt die 34-Jährige Patenschaften für die Insekten.

Auf dem Herbstmarkt soll mit den Besuchern ein zehn Stockwerke umfassendes Bienenhotel entstehen. „Holzpaletten bilden das Grundgerüst, das dann von den Gästen mit gesammelten Tannenzapfen, Schilfröhrchen, Pflanzenstängeln und Holzwolle aufgefüllt wird“, sagt Hannelore Lay von der Stiftung Kinderjahre, die den Stand betreut. „Kinder können vorbereitete kleine Holzblöcke bemalen und erhalten so ihr eigenes Bienenhotel zum Mitnehmen.“

Rundfahrten mit Kutschen und in einer mobilen Feldbahn

Die herbstliche Landschaft des Gutes kann in diesem Jahr erstmals nicht nur per Kutsche erkundet werden, sondern auch per Zug. Die Eisenbahnfreunde Schwarzenbek errichten eine mobile Feldbahn, die eine kurze Fahrt über das Gut ermöglicht.

Für Mutige hat der Stand der Falknerei Eulenspiegel das passende Angebot: Besucher können sich bei Denis Askun und seinem Team mit Falke, Bussard und anderen Greifvögeln fotografieren lassen. Auch Spaziergänge mit den majestätischen Vögeln sind möglich.

Acht Künstler aus dem In- und Ausland stellen aus

Kunstliebhaber kommen im ersten Stock über dem Hofrestaurant Zum Pferdestall auf ihre Kosten. Dort stellen acht Künstler aus dem In- und Ausland ihre Arbeiten aus. „Es werden die unterschiedlichsten Stilrichtungen zu sehen sein, von abstrakt über harmonisch-ästhetisch, farbstark, höchst symbolisch bis hin zu inhalts- und stimmungsvoll“, sagt Christa Seibt. Zu den Künstlern zählen unter anderem Claudia Koopmann, die ihre von nordischen Landschaften inspirierten Gemälde zeigt, und Janis Walzel aus Trittau. Die iranische Malerin Leila Niks reist für die Ausstellung aus ihrer Heimat Teheran an und hat einige ihrer durch Harmonie, Schönheit und Ästhetik ausgezeichneten expressiven Arbeiten im Gepäck. Sieglinde Hartmann zeigt durch Oxidation entstandene Rostbilder.

Das Unterhaltungsprogramm bietet einen Mix aus Show und Musik. Sonnabend und Sonntag ist jeweils um 13.30 und 15.30 Uhr eine Dogfrisbee-Show mit musikalischer Choreografie geplant. Am Sonntag bietet ab 13 Uhr die (unblutige) Jugendschleppjagd des Hamburger Schleppjagdvereins mit Foxhound-Meute ein außergewöhnliches Motiv.

Möhnsener Musikanten und „Rock die Straße“ spielen

Für musikalische Unterhaltung sorgen die Möhnsener Musikanten, die Jazz- und Blasmusik zu Gehör bringen, und die Band „Rock die Straße“ aus Hamburg-Bergedorf. Am Sonntag ist von 11 bis 12 Uhr ein ländlicher Gottesdienst geplant.

Kinder können sich in der Märchenwerkstatt von Yvonne Petersen schminken lassen, basteln und malen. Außerdem sind Ponyreiten, Karussell, Bungeetrampolin und ein Streichelzoo mit Esel, Enten und anderen Tieren geplant. Optional bringt ein Shuttle Besucher vom Hamburger ZOB fünfmal täglich zum Herbstmarkt und zurück. Eine einfache Fahrt kostet fünf Euro.

Herbstmarkt Fr bis So, 6.9 bis 8.9., tägl. 11.00 bis 19.00, Gut Basthorst, Auf dem Gut 3, Eintritt 6,-, Kinder unter 16 Jahren frei, Infos und Shuttle-Zeiten unter www.gut-basthorst.de