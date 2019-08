Sieker Pastor klärt Studenten aus USA über die Nazizeit auf

Siek.. Junge Menschen über die Nazizeit aufzuklären und an die Schauplätze der Verbrechen zu führen – das ist das Anliegen von Christian Schack. Gemeinsam mit seinem Jugendfreund Matthew Coomber organisiert der Pastor aus Siek im Kreis Stormarn eine Reise für amerikanische Studenten nach Deutschland, Österreich und Tschechien.

Coomber lehrt an der St.-Ambrose-University im US-Bundesstaat Iowa, die beiden Geistlichen kennen einander von einem Schüleraustausch vor 27 Jahren. Coomber war zuletzt über den Sommer mit seiner Familie in Siek zu Besuch. Pastor Schack sagt: „Das Thema Natio-nalsozialismus spielt bei mir auch in der Familie und im Konfirmandenunterricht eine wichtige Rolle.“ Regelmäßig biete er Fahrten in die KZ-Gedenkstätte in Hamburg-Neuengamme und nach Berlin an. „Es ist wichtig, auch schon Kinder und Jugendliche an die Materie heranzuführen“, so der 45-Jährige.

Geistliche warnen vor Erstarken der neuen Rechten in Deutschland und USA

Was Schack und Coomber zu der Reise antreibt, sei die Angst vor einem Erstarken der neuen Rechten in Deutschland und den USA. „Wir wollen die Teilnehmer zu mehr Zivilcourage ermutigen“, sagt Schack. Anhand prominenter Beispiele wie der Studentin Sophie Scholl und des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer soll verdeutlicht werden, welches Risiko es bedeutete, im Widerstand zu sein. „Sie bezahlten ihren Einsatz mit dem Leben“, sagt er.

Unwissenheit vieler Amerikaner über Nazizeit erschreckt den Pastor aus Siek

Doch es gebe auch ermutigendere Fälle. Otto Weidt, in Berlin Betreiber einer Blindenwerkstatt, gelang es, viele seiner jüdischen Mitarbeiter vor Verfolgung zu schützen. „Er hat im kleineren Maßstab gehandelt wie Oskar Schindler“, so Schack. Auf dem Programm stehen neben dem Holocaust-Mahnmal in Berlin auch das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und das Konzentrationslager in Dachau. Weitere Stationen führen die Studenten nach Tschechien und Österreich. Schack sagt: „Für viele der US-Studenten ist es das erste Mal im Ausland.“ Zu Anfang sei es mitunter erschreckend, wie unaufgeklärt viele Amerikaner seien. „Aber auf der Reise merkt man, wie es Klick macht“, so der Pastor.

Die Konzentrationslager führten die Verbrechen des NS-Regimes schonungslos vor Augen, aber auch die Überzeugungskraft der Nazi-Ideologie. „Da merken die Teilnehmer, was hier passiert ist. Und dass es wieder passieren kann.“

Pastor aus USA besorgt darüber, dass Menschen so viele Vorurteile haben

Für Coomber ist es die dritte Studienfahrt nach Deutschland. Er sagt: „Das Dritte Reich gilt in den USA bis heute als Beispiel für das Böse.“ Es mache ihm Angst, wie leicht Vorurteile den Menschen heute wieder über die Lippen kämen. Der 44-Jährige will vermitteln, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten zwar in Deutschland passiert, aber kein rein deutsches Problem sind. „Sondern ein Menschliches“, wie er sagt.

Die Erfahrung präge die Studenten nachhaltig. „Ich hatte kürzlich Besuch von einem Paar, das geheiratet und mir erzählt hat, wie sie die Reise verändert hat“, so Coomber. Doch auch die Pastoren, die sich beide für die Rechte von Minderheiten stark machen, beeinflusst das Programm. Der Amerikaner sagt: „Politik nicht in der Predigt anzusprechen, wäre auch eine Politik.“ Schack stimmt zu, sagt aber auch: „Aber natürlich nicht im parteipolitischen Sinn.“ Weitere Reisen nach Deutschland sind geplant, in Zukunft vielleicht sogar mit Stationen in Hamburg und dem Umland.