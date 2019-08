L 94 von Glinde bis Oststeinbek ab Montag gesperrt

Dritter Bauabschnitt startet am 2. September. Möllner Landstraße wird jetzt auch in Oststeinbek saniert. Umleitung für Autofahrer.

Die Sanierung der Möllner Landstraße vom Glinder Markt bis zum Papendieker Redder ist in Kürze fertig. Dann gehen die Arbeiten in Oststeinbek weiter.

Glinde/Oststeinbek.. Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt der Möllner Landstraße (Ortsdurchfahrt Glinde) werden wie geplant zum 31. August fertig. Das heißt allerdings auch, dass ab Montag, 2. September, die Fahrbahn und der Radweg in der Ortsdurchfahrt Oststeinbek saniert werden. Daher wird die „MöLa“, die Landesstraße 94, bis voraussichtlich Mitte November für den Durchgangsverkehr zwischen Papendieker Redder in Glinde und Stormarnstraße in Oststeinbek voll gesperrt.

Die Bauarbeiten folgen dort in fünf Unterabschnitten. Begonnen wird mit dem zwischen Tankstelle und der Möllner Landstraße 101. Dieser Bereich wird vom 2. September bis voraussichtlich 15. September voll gesperrt. Für Anlieger ist die Möllner Landstraße bis zum Baufeld als Sackgasse befahrbar. Radfahrer sind gebeten, im Bereich des Baufeldes abzusteigen und den Gehweg zu benutzen. Der Verkehr wird einmal über die Stormarnstraße, Heidhorst, Bergedorfer Straße (B 5), Reinbeker Redder und Kreisstraße 80 bis Glinde umgeleitet, zusätzlich wird der Durchgangsverkehr aus Glinde über den Papendieker Redder und Willinghusen zur K 80. Auf der Möllner Landstraße sind täglich rund 17.000 Fahrzeuge unterwegs.