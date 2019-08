Bad Oldesloe.. Mit dem Ende der Sommerurlaubszeit stellen die Firmen in Stormarn offensichtlich wieder Mitarbeiter ein. Im August ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen um knapp 100 auf 4029 gesunken. Die Arbeitslosenquote ist mit 3,1 Prozent auf dem niedrigsten August-Stand seit 1997, dem Beginn der Erhebung von Daten auf Kreisebene.

Im August vor einem Jahr betrug die Arbeitslosenquote noch 3,3 Prozent, damals waren gut 4270 Menschen betroffen. „Da die Ferien in diesem Jahr früher als in den Vorjahren endeten, ist erstmals seit fünf Jahren die Arbeitslosigkeit im Kreis Stormarn bereits im August wieder gesunken“, sagt Heike Grote-Seifert, Chefin der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe.

Vor allem junge Menschen haben Jobs gefunden

Davon profitierten insbesondere junge Menschen unter 25 Jahren. „Ein Teil von ihnen ist zum 1. August in eine Ausbildung gestartet, der andere hat nach dem Ausbildungsabschluss den ersten Job gefunden“, so Grote-Seifert. Aktuell sind 381 unter 25-Jährige auf Stellensuche. Vor zehn Jahren waren es mit 785 noch mehr als doppelt so viele.

Das Angebot an Arbeitsplätzen ist weiterhin groß. Die Firmen meldeten im August 321 neue Stellen beim gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter. Mehr als 2200 offene sozialversicherungspflichtige Stellen im Kreis Stormarn entsprechen einem Plus von 4,1 Prozent zum Vorjahresmonat. Groß ist die Nachfrage in den Bereichen Handel, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, im verarbeitenden Gewerbe und der Zeitarbeit.

Noch gibt es gute Chancen auf eine Lehrstelle

Parallel zur Arbeitslosigkeit ist auch die sogenannte Unterbeschäftigung gesunken. Zu dieser Gruppen zählen beispielsweise Teilnehmer an Weiterbildungen und Arbeitsgelegenheiten, erkrankte Arbeitslose sowie Flüchtlinge in Sprach- oder Integrationskurs oder berufsvorbereitenden Maßnahmen. Mit gut 5713 Betroffenen liegt die Zahl um 3,1 Prozent unter dem Wert des Vorjahres.

Anfang September beginnen weitere Jugendliche ihre Ausbildungen. „Das bedeutet nicht, dass es für die Ausbildungssuche schon zu spät ist. Bis zu den Herbstferien ist der Schritt in eine Ausbildung noch ohne Weiteres möglich”, so Grote-Seifert. Von ursprünglich gemeldeten 1520 Lehrstellen sind mehr als 400 noch nicht besetzt.

Arbeitsagentur unterstützt Firmen während der Ausbildung

Unternehmen sollten auch Jugendliche berücksichtigen, die auf den ersten Blick nicht den Idealvorstellungen entsprächen. „Viele zeigen erst in der Praxis Fähigkeiten, die sich leider nicht in ihren Schulnoten spiegeln“, sagt Grote-Seifert. Die Arbeitsagentur bietet ausbildungsunterstützende Angebote. Infos gibt es unter der kostenfreien Servicenummer 0800/455 55 20.