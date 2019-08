Oldesloes Bürgermeister tritt im Kilt zum NDR-Tourfinale an

Verwaltungschef Jörg Lembke muss unter anderem beim Tauziehen zeigen, was in ihm steckt. Gewinnt er, profitieren alle Einwohner.

Bad Oldesloe.. Ein Tag freier Eintritt in den Hansapark Sierksdorf für alle rund 25.000 Oldesloer: Das ist der Preis, um den Bürgermeister Jörg Lembke beim Finale der NDR-Sommertour kämpft. Dafür tauscht der Verwaltungschef zunächst Anzug gegen Schottenrock: Im Kilt muss er am Sonnabend, 24. August, im Hansapark mit drei Mitstreitern bei den „Highland Games“ im Tauziehen gegen ein anderes Team antreten. Außer Bad Oldesloe haben sich bei Stadtwetten in den vergangenen Wochen Großenbrode, Elmshorn, Neumünster, St. Peter-Ording und das Amt Süderbrarup qualifiziert.

Das Finale wird live im Radio übertragen Die Sieger der drei Duelle kommen in die zweite und letzte Runde: Beim Baumstamm-Weitwurf entscheidet sich, welche Bürger kostenlos an einem noch zu bestimmenden Tag in den Freizeitpark an der Ostsee kommen. Jede Mannschaft darf einen Werfer aus ihren Reihen bestimmen. Der Eintritt zum Sommertour-Finale im Hansapark ist am kommenden Sonnabend ab 17.30 Uhr frei. NDR 1 Welle Nord (Radio) überträgt ab 18 Uhr live. Das Schleswig-Holstein Magazin (TV) schaltet sich ab 19.30 Uhr dazu. Um 21 Uhr tritt die niederländische Popgruppe Hermes House Band („Country Roads") auf. Musik macht außerdem die Horst & Hoof Band mit den Moderatoren Dennis Brandau, Jan Röschmann und Horst Hoof.