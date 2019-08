Glindes Polizeichef: Stadt ist sicher, Personal jedoch knapp

Axel Schindler zieht Bilanz. Pro Einwohner so wenige Straftaten wie in kaum einer anderen Kommune in Schleswig-Holstein.

Glinde.. Axel Schindler, Leiter der Polizeistation in Glinde, schätzt die Situation in der Stadt positiv ein. „Glinde ist sicher“, sagte er bei einem Abend auf Einladung der SPD Glinde. Laut Statistik würden pro Einwohner so wenige Straftaten begangen wie in kaum einer Kommune in Schleswig-Holstein. In Lübeck seien es etwa mehr als doppelt so viele.

2018 gab es kaum Gewaltverbrechen Die Zahl ist 2018 gegenüber 2017 gesunken, die Aufklärungsquote dagegen gestiegen. Überwiegend kümmere sich die Polizei um Ladendiebstähle, aufgebrochene Autos oder Wohnungseinbrüche. Wenn Körperverletzungen und Sachbeschädigungen vorkommen, sind es zumeist Schlägereien unter Jugendlichen. Schwere Gewaltverbrechen gab es keine. Allerdings sei laut Schindler das Personal knapp: 21 Beamte stehen für Glinde und Oststeinbek zur Verfügung, müssen sich zeitweilig auch um Barsbüttel kümmern. So fehle etwa das Personal für regelmäßige Fußstreifen.