Zeuge fotografiert Einbrecher: Polizei fasst Verdächtigen

27 Jahre alter Hamburger in Bad Oldesloe festgenommen. Er soll versucht haben, morgens in drei Häuser einzubrechen.

Ein Mann hat versucht, in drei Häuser in Bad Oldesloe einzubrechen (Symbolbild).

Bad Oldesloe.. Dank eines aufmerksamen Zeugen ist es der Polizei gelungen, in Bad Oldesloe einen mutmaßlichen Einbrecher zu fassen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin meldete sich ein Mann am Dienstag, 13. August, gegen 8.30 Uhr. Er gab den Hinweis, dass jemand gerade versuche, in ein Mehrfamilienhaus in der Mommsenstraße einzubrechen.

Die Beamten waren schnell am Einsatzort und fanden den Zeugen. Dieser hatte den mutmaßlichen Einbrecher fotografiert. Die Polizei konnte daraufhin eine Fahndung einleiten und stellte den Verdächtigen, einen 27 Jahre alten Mann aus Hamburg, noch in Tatortnähe. Zwei weitere Versuche in unmittelbarer Nähe Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zwei weitere Einbruchsversuche in unmittelbarer Umgebung gegeben hat: einen ebenfalls in der Mommsenstraße, einen in der Bergstraße. Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass der Festgenommene auch für diese als Täter in Frage kommt. Der Mann verweigerte bei der Vernehmung durch die Polizei die Aussage. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde er aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.