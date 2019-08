Prozess in Lübeck: So leiden Stormarner Einbruchsopfer

Lübeck/Siek. Als die junge Siekerin am Abend des 10. März ihre Haustür aufschließt, merkt sie sofort, dass etwas nicht stimmt. „Ich habe ein Poltern gehört“, sagt die 21-Jährige. Wenig später sei „eine dunkle Gestalt“ die Treppe hinuntergelaufen – ein Einbrecher. Der Mann flüchtet durch das Küchenfenster.

Die Täter sitzen in Untersuchungshaft

Ihr Ehemann (30) nimmt die Verfolgung auf, ruft mehrmals „Stehen bleiben!“ Als er den Fluchtwagen erreicht, der vor dem Einfamilienhaus geparkt worden war, rast dieser mit quietschenden Reifen davon. „Da im Auto Licht brannte, konnte ich aber das Gesicht des Einbrechers erkennen“, sagt der Sieker. Auch einen zweiten Mann habe er wahrgenommen. Er merkt sich das Kennzeichen, alarmiert die Polizei. Die Beamten können den Einbrecher und dessen Komplizen später in Bargteheide festnehmen. Die Männer, ein Albaner (36) und sein Neffe (23), sitzen seitdem wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Seit Montag müssen sie sich wegen dieser und acht weiterer Taten vor dem Landgericht Lübeck verantworten. Der Einbruch in Siek war das Ende einer mehr als zweimonatigen Serie: Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen neun Einbrüche in Einfamilien- und Reihenhäuser in den Kreisen Stormarn und Segeberg seit Jahresbeginn vor. Die Männer hatten es vor allem auf Bargeld, teure Armbanduhren und Schmuck abgesehen, aber auch eine Reiterjacke, Parfüm, rosafarbene Adidas-Turnschuhe und ein tiefgefrorenes Stück Fleisch nahmen sie aus den Häusern ihrer Opfer mit.

Entscheidung zu Einbrüchen seien spontan gewesen

Beim Prozessbeginn überraschen die Angeklagten die VII. Große Strafkammer mit der Ankündigung, ein Geständnis ablegen zu wollen. Vor dem Haftrichter hatten sie die Vorwürfe noch bestritten. „Ich gebe alles zu, es tut mir leid“, sagt der 36-Jährige auf Albanisch, eine Dolmetscherin übersetzt die Worte. „Ich wusste nicht, wie ich meine Miete bezahlen sollte, hatte Schulden. Da habe ich die falsche Richtung eingeschlagen.“

Die Vorsitzende Richterin Helga von Lukowicz zeigt sich davon wenig beeindruckt, fordert den Angeklagten immer wieder auf, Einzelheiten zu den Taten preiszugeben. Doch die kommen auch auf Nachfrage nur sehr spärlich, sind teils widersprüchlich. Die Entscheidung zu den Einbrüchen will der 36-Jährige jedes Mal spontan getroffen haben, das nötige Werkzeug auf den Grundstücken der Opfer gefunden haben. Sein Neffe sei manchmal dabei gewesen, habe dann die Aufgabe gehabt, draußen Schmiere zu stehen. Das Diebesgut habe er anschließend „in Hamburg auf der Straße verkauft“, einiges aber auch erst mal in seiner Wohnung in Delingsdorf aufbewahrt. Dort beschlagnahmten die Polizisten nach der Festnahme der Männer zahlreiche Wertgegenstände, suchten dann mit Bildern in der Öffentlichkeit nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Angeklagte berufen sich auf Erinnerungslücken

Vor Gericht berufen sich die Angeklagten immer wieder auf Erinnerungslücken. Auf die Frage der Richterin, ob er auch mal mit in ein Haus gegangen oder allein irgendwo eingebrochen sei, zuckt der Jüngere nur mit den Schultern. „Ich kann mich nicht erinnern“, behauptet der 23-Jährige. Er wisse auch nicht mehr, bei wie vielen gemeinsamen Einbrüchen er Schmiere gestanden habe. Die Beute will er nie gesehen haben. Später erzählt der junge Mann, dass er in Albanien Abitur gemacht habe und eigentlich Informatik studieren wollte. „Das wundert mich“, sagt die Vorsitzende Richterin, „weil sie sich vor Gericht ja nicht mal an einfache Ereignisse erinnern können.“

Eigenen Angaben zufolge sind die Männer erst wenige Tage vor dem Jahreswechsel 2018/19 über Griechenland und Belgien nach Deutschland eingereist. Das Zimmer in Delingsdorf, für das sie 350 Euro Miete zahlten, sei ihnen über einen Bekannten vermittelt worden. Sie hätten eigentlich in Deutschland arbeiten wollen, wegen einer fehlenden Arbeitserlaubnis habe der Plan nicht funktioniert. Bereits am 5. Januar folgte der erste Einbruch in Bad Segeberg, dafür hebelte der 36-Jährige die Terrassentür auf. Auf ähnliche Weise gelangte er später auch in die anderen Häuser.

Viele Opfer sind noch immer belastet

Das junge Ehepaar aus Siek leidet bis heute unter den Folgen des Einbruchs. „Wir lassen nachts immer das Licht an, meine Frau weint sich oft in den Schlaf“, sagt der 30-Jährige. Ihr Haus, das sie gerade erst saniert hatten, sei für sie nach der Tat kein Zuhause mehr gewesen. „Wir haben uns dort nicht mehr sicher gefühlt, sind deshalb umgezogen“, sagt er. Seit dem Vorfall rufe er andauernd die Polizei an, weil ihm verdächtige Menschen in Siek auffallen. „Ich hätte nie gedacht, dass mich ein Einbruch so mitnimmt.“ Die Männer hätten ihnen 1000 Euro gestohlen, die für Handwerker zurückgelegt waren, dazu weiteres Bargeld, eine Kette und eine Armbanduhr.

Während die Zeugen aussagen, hält sich der 36-Jährige beide Hände vor das Gesicht, der Kopf ist gesenkt. Auch sein Neffe meidet jeglichen Blickkontakt mit den Opfern. Die meisten belastet der Einbruch immer noch. Eine Frau bricht bei ihrer Aussage in Tränen aus. „Die Tat hat bei uns enorme Ehestreitigkeiten ausgelöst“, sagt die 40-Jährige. „Es geht darum, wie viele Sicherheitsvorkehrungen wir an unserem Haus brauchen.“ Eine schwangere Frau erzählt, dass sie sich seit dem Einbruch nachts nicht mehr auf Toilette traut – wenn kein Licht angelassen wurde. Der Prozess wird am Montag, 12. August, fortgesetzt.