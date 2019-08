Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl in Bad Oldesloe beobachtet haben (Symbolbild).

Bad Oldesloe.. Die Polizei sucht Zeugen, die einen Fahrraddiebstahl während der NDR-Sommertour in Bad Oldesloe am vergangenen Wochenende beobachtet haben. Das neongelbe Mountainbike war zwischen dem Parkplatz und dem Sportplatz am Exer abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden.

Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand davon aus, dass der Täter das Fahrrad am Sonnabend, 10. August, in der Zeit von 22.00 bis 22.30 Uhr gestohlen hat, indem er es verschlossen vom Veranstaltungsgelände getragen hat. Es handelt sich um das Modell Morrison Kiowa Diamant (29-Zoll-Rahmen). Die Polizei fragt nun, wer in dem Tatzeitraum eine Person mit einem auffällig gelben Fahrrad gesehen hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0 zu melden.