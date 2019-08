In einigen Tagen soll der Einbau der neuen Asphaltdecke erfolgen. Damit geht die Sanierung in die finale Phase.

Am kommenden Wochenende gibt es in Trittau eine Vollsperrung (Symbolbild).

Baustelle Großenseer Straße in Trittau wird ab Freitag voll gesperrt

Trittau. Die Sanierung der Großenseer Straße tritt am kommenden Wochenende in ihre finale Phase. Von Freitag, 9. August, bis einschließlich Sonntag, 11. August, kommt es zunächst zu einer Vollsperrung des östlichen Abschnitts zwischen Bahnhofstraße und neuem Kreisverkehr. In diesem Zeitraum soll der Einbau der neuen Asphaltdecke erfolgen.

Zufahrt auch für Anlieger nicht möglich Eine Zufahrt für Anlieger, Gäste des Sportzentrums und Kunden der ansässigen Gewerbebetriebe ist am kommenden Wochenende nicht möglich. Die Kindertagesstätte „Kinderzeit" und die Trittauer Tafel sind allerdings über eine provisorische Zufahrt erreichbar. Die Gemeindeverwaltung bittet darum, sich auf die besondere Situation rechtzeitig einzustellen. Ab Montag, 12. August, gegen 6 Uhr, wird der östliche Abschnitt der Großenseer Straße wieder beidseitig befahrbar sein. Anschließend werden die Bauarbeiten im westlichen Abschnitt fortgesetzt. Ab kommender Woche ist dann die Zufahrt aus Richtung Kreisel am Technologiepark, Bürgerstraße und Bürgermeister-Hergenhan-Straße bis zum neuen Kreisverkehr voll gesperrt. Eine Zufahrt zu den Gewerbebetrieben, zum Sportzentrum und zum Parkplatz Großenseer Straße ist dann ausschließlich aus Richtung Bahnhofstraße möglich.