Elmenhorster sollen ihren Ort mitgestalten

Elmenhorst. Ein Restaurant oder Fitnessstudio, eine Boule-Bahn, mehr Grün, einen Treffpunkt für Jugendliche oder doch lieber zusätzlichen Wohnraum schaffen? Was wünschen sich die Elmenhorster für ihre Gemeinde?

Ortenwicklungskonzept soll Aufschluss geben

Um dies herauszufinden hat die Gemeinde Elmenhorst beim Planungsbüro BCS stadt + region aus Lübeck ein Ortsentwicklungskonzept in Auftrag gegeben. „Alle Bürger sind aufgerufen, sich aktiv an den Überlegungen zu beteiligen“, sagt Elmenhorsts Bürgermeister Norbert Ohl (Wählergemeinschaft Unabhängige Bürger Elmenhorst). „Schließlich geht es darum zu entscheiden, wie sich die Gemeinde in den nächsten Jahren entwickeln soll.“

Nach Angaben des Planungsbüros ist das Ortentwicklungskonzept für die kommenden zehn bis fünfzehn Jahre ausgelegt. Norbert Ohl ist der Ansicht, dass ein so langfristiges Projekt die aktive Beteiligung möglichst vieler Bürger jeden Alters erfordert.

In einer ersten öffentlichen Auftaktveranstaltung am 5. September, um 19 Uhr im Mehrzweckgebäude (Schulstraße 3a) stellt das Planungsbüro den Ablauf sowie die Beteiligungsprozesse vor, beantwortet Fragen und sammelt Ideen. Zwei öffentliche Bürgerwerkstätten sowie thematische Arbeitsgruppen folgen. Außerdem erhält jeder Haushalt in den nächsten Monaten einen Fragebogen zum Ausfüllen. „Kinder, Jugendliche und Senioren werden gesondert angesprochen“, sagt Städteplanerin Mareen Heppner vom Planungsbüro BCS. Kindergartenkinder können an aufgestellten Wunschbäumen Plakate aufhängen und so ihre Ideen äußern.

Projekt wird mit Fördergeld unterstützt

Aktuell arbeitet das Planungsbüro an einer umfangreichen Bestandsanalyse für die Gemeinde. Darin berücksichtigt werden die Siedlungs- und Verkehrsstruktur, der demografische Wandel sowie die übergeordnete Regional- und Landesplanung. „Diese Ergebnisse dienen als Grundlage für das Ortsentwicklungskonzept“, so Heppner.

Das Projekt kostet 27.000 Euro. Unterstützung gibt es durch Fördermittel in Höhe von 21.000 Euro. Diese kommen aus dem Programm „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutz“ des Landes und des Bundes. Bis Ende des Jahres soll das Konzept stehen.

Norbert Ohl verspricht sich viel davon. So hofft er sich unter anderem Antworten zu den Themen behutsames Wachstum und zukunftsorientierte Kinderbetreuung. „Mit diesem Konzept haben wir aber auch die Chance, nicht unerhebliche Fördermittel für den Neubau der Elmenhorster Feuerwehrwache einzuwerben“, so der Bürgermeister.

Bürgermeister hofft auf große Beteiligung

Ein Neubau wird notwendig, da die Feuerwehr-Unfallkasse vor einigen Jahren neue Richtlinie zu Gebäudegrößen und Zufahrten von Feuerwehrwachen herausgegeben hat. „Die neuen Fahrzeuge sind zu groß für die alten Garagen“, sagt Orts- und Gemeindewehrführer Bernd Fritz. Die Elmenhorster Feuerwache wurde bereits 1978 errichtet. Ein mögliches Grundstück für den neuen Standort scheint mit der Fläche hinter den Tennisplätzen bereits gefunden. „Das muss allerdings noch in der Gemeindevertretung beschlossen werden“, betont Ohl. Ein weiteres wichtiges Thema des Ortsentwicklungskonzeptes könnten der ehemalige Gasthof Lienau und das dazugehörige Grundstück sein. Seit vielen Jahren steht das alte Gebäude leer und verfällt zusehends. „Es wird spannend zu hören, was sich die Elmenhorst für diesen Standort wünschen“, so der Bürgermeister, der auf eine große Beteiligung und vielfältige Ideen bei der Entstehung des Konzeptes hofft.

Die Termine in der Übersicht

5. September, 19 Uhr: Auftaktveranstaltung, Mehrzweckgebäude, Schulstraße 3a

22. September, 14 Uhr: Bürgerwerkstatt für Elmenhorst, Mehrzweckgebäude

29. September, 14 Uhr: Bürgerwerkstatt für Fischbek, Raum in der Feuerwehr, Am Dorfplatz Fischbek

21. November, 19 Uhr: Abschlussveranstaltung mit Präsentation, Mehrzweckgebäude