Vandalismus Unbekannte treten in Hoisdorf Schutzzaun am Regenbecken ein

Hoisdorf.. „Das ist ein Unding“, sagt Hoisdorfs Bürgermeister Dieter Schippmann (Wählergemeinschaft DGH). Bereits zum zweiten Mal haben Unbekannte einen Zaun beschädigt, der ein Regenrückhaltebecken am Spielplatz in der Straße An der Buschkoppel sichern soll. „Den Zaun haben wir zur Vorsicht gesetzt, weil der angrenzende Wanderweg zum Jugendheim Lichtensee und den Hoisdorfer Teichen führt.“

7000 Euro kostete das gut 100 Meter lange Teilstück. Wie berichtet , war dort vor drei Jahren ein zweijähriger Junge auf einer Kita-Reise ertrunken. Während zuletzt lediglich ein Element eingetreten wurde, fehlten nur gleich sieben sogenannte Fenster in dem Zaun. „Die hat der Bauhof dann im Wasser gefunden“, sagt Schippmann. Anzeige HamburgerJOBS.de System Partner Elektronik sucht Servicetechniker in Hamburg Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt! mehr Während die erste Beschädigung noch mit Bordmitteln repariert werden konnte, muss nun die Fachfirma einbestellt werden, die den Zaun gesetzt hat. „Sie werden die Elemente mit Profilen sichern, um ein erneutes Eintreten zu schweren.“ Welche Kosten der Gemeinde dadurch entstehen, sei noch nicht klar.