Bargteheide baut zusätzliches Schulgebäude

Der Anbau an die Carl-Orff-Schule soll im Oktober fertig sein und Gruppenräume für die Ganztagsbetreuung bieten.

Die Carl-Orff-Schule in Bargteheide wird zurzeit erweitert.

Bargteheide.. Zunächst wurde lange geplant, nun kurzerhand gebaut: Das neue Gebäude der Carl-Orff-Schule (COS) in Bargteheide wächst schnell. Zu Beginn der Sommerferien wurde der Holzständerbau errichtet, der in der Halle einer Tischlerei in Hoisdorf vorgefertigt worden war. Im Oktober soll das Gebäude schlüsselfertig sein, es dient dann der Ganztagsbetreuung.

„Wir platzen aus allen Nähten." Mit diesen Worten hatte Schulleiterin Angeliki Claussen bereits 2016 auf die schwierige Situation in der Carl-Orff-Schule aufmerksam gemacht. Gut 100 Kinder mussten sich damals in der Nachmittagsbetreuung einen einzigen Raum teilen. Politik und Verwaltung berieten über Lösungsmöglichkeiten, diskutierten auch in einer eigens gegründeten Arbeitsgruppe für das Raumprogramm. Der Neubau kostet rund 1,2 Millionen Euro Für die Erweiterung sollten zunächst Containermodule genutzt werden. Diese hatte die Stadt für Flüchtlingsheime gekauft und wegen der rückläufigen Zahlen nicht mehr benötigt. Die Verwaltung sprach von einer kostengünstigen Lösung im Legokasten-Prinzip und veranschlagte von der bereitgestellten Million nur 380.000 Euro. Doch die Statik- und Brandschutzanforderungen warfen die Planung wieder zurück. Ende 2018 war dann klar: Es wird ein Holzständerbau. Nachdem die Standortfrage geklärt war, gab die Stadtvertretung den Startschuss. Nun sind bereits zwei Stockwerke des Gebäudes errichtet, der Innenausbau beginnt. Neben sanitären Anlagen sind im Obergeschoss vier Gruppenräume von 44 bis 53 Quadratmeter Größe geplant. Bodentiefe Fenster und eine großzügige Raumhöhe sorgen für Helligkeit, Holz als natürliches Baumaterial für ein gesundes Raumklima. Im Erdgeschoß befinden sich sanitäre Anlagen samt Behinderten-WC sowie Büro- und Lagerräume. Das Gebäude ist mit einem Fahrstuhl ausgestattet. Die Stadt schätzt die Kosten auf 1,2 Millionen Euro.