Freundin verbrennt im Auto: Fahrer vor Ahrensburger Gericht

Ahrensburg.. Die Narben an seinem rechten Hinterkopf und ein verstümmeltes Ohr werden ihn für immer an die grauenvollen Ereignisse vom zweiten Weihnachtsfeiertag 2016 erinnern – bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 224 bei Siek erlitt der Grönwohlder Verbrennungen zweiten und dritten Grades, 33 Prozent seiner Hautoberfläche wurden zerstört. Seine Freundin (27), die als Beifahrerin in dem 600 PS starken BMW-Cabrio gesessen hatte, verbrannte in dem Auto. Andere Unfallbeteiligte erlitten schwere Verletzungen. Deshalb muss sich der 30-Jährige nun wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung vor dem Amtsgericht Ahrensburg verantworten.

Der BMW brennt innerhalb von Sekunden lichterloh

Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Bulgarien stammenden Mann vor, von der Autobahn kommend mit seinem schwarzen Sportwagen im Zickzack-Kurs und mit überhöhter Geschwindigkeit über den Sieker Damm gefahren zu sein und so den Unfall provoziert zu haben. Fest steht: Das Auto kam von der Fahrbahn ab, geriet auf dem Grünstreifen ins Schleudern und raste dann seitlich in einen entgegenkommenden Mercedes. Der BMW M 6 fing sofort Feuer, schon nach wenigen Sekunden stand er lichterloh in Flammen.

Dass der Grönwohlder lebend aus dem Fahrzeug herauskam, hat er drei jungen Männern zu verdanken. Das Verhalten der Ersthelfer, die damals erst Anfang 20 waren, hat Richterin Gisela Happ tief beeindruckt. „Sie waren unglaublich mutig. Ohne Rücksicht auf eigene Verluste sind sie auf das brennende Auto zugelaufen, haben den Mann aus den Flammen gezogen und ihm so das Leben gerettet.“ Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird am Mittwoch deutlich, dass dies für alle Beteiligten kein ganz normaler Strafprozess ist. Bereits zu Beginn hatte die Richterin angeboten, jederzeit unterbrechen zu können, wenn es für einen Beteiligten zu belastend sei.

Auch der Angeklagte bedankt sich bei den Ersthelfern, bei einem sogar per Handschlag. „Ich kann nicht in Worte fassen, was Sie für mich getan haben“, sagt Dimitar S. (Name geändert) auf Bulgarisch, ein Dolmetscher übersetzt die Worte für ihn. Der 30-Jährige hat eigenen Angaben zufolge keine Erinnerungen mehr an den Unfall. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ. Er arbeitet als Fahrer für den Chef einer großen Bäckereikette, an diesem Tag sollte er dessen Lebensgefährtin nach Hamburg fahren. Auf dem Rückweg habe er seine eigene Freundin mitgenommen, „weil ich sie sehr geliebt habe und jede Sekunde um mich herum haben wollte“, sagt Dimitar S. vor Gericht. „Wir waren ein paar Jahre zusammen, hatten Pläne zu heiraten. Sie war die Frau, mit der ich meine Zukunft verbringen wollte. Ich wollte in keiner Weise Dummheiten anstellen, während sie bei mir ist.“ Seine Hände hält er unter dem Tisch umklammert, sie zittern leicht. Mit dem Sportwagen des Chefs habe er seiner Freundin nicht imponieren wollen, sagt er. „Sie mochte keine schnellen Autos, hatte Angst vor der Geschwindigkeit.“

26-Jähriger war auf dem Weg zum Weihnachtsessen

Ein Ersthelfer, der mit seinem Wagen direkt hinter dem Unfallverursacher gefahren war, will keine ungewöhnliche Fahrweise beobachtet haben. „Er ist keine Schlangenlinien gefahren, hat nicht quietschend beschleunigt, ist auch nicht gerast“, sagt der 26-Jährige. Er war mit seinem jüngeren Bruder auf dem Weg zum Weihnachtsessen bei den Großeltern in Siek. Beide rannten sofort zu dem brennenden BMW. Da die Zentralverriegelung nicht öffnete, schlugen sie an der Fahrerseite das Fenster ein. Gemeinsam mit einem Medizinstudenten zogen sie den bewusstlosen Bulgaren aus dem Wagen. Für die Beifahrerin hätten sie nichts mehr tun können. Grund war der starke Wind, der die Flammen den Zeugen zufolge auf die rechte Seite des Autos drückte.

Die alarmierten Rettungskräfte waren rund zehn Minuten später vor Ort. „Zu dem Zeitpunkt war es bereits unmöglich, dem Wagen näherzukommen. Es war viel zu heiß“, sagt ein Polizist. Bei dem Zusammenstoß wurde der Tank des BMW stark beschädigt. „Deshalb hat es wohl so schnell gebrannt.“

Die Insassen des entgegenkommenden Autos, ein 40-Jähriger aus Hoisdorf und eine 31-Jährige aus Großhansdorf, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Auch sie mussten von Ersthelfern aus ihrem Wagen befreit werden. „Ich konnte meine Hände nicht bewegen, habe die Tür nicht aufbekommen“, sagt der Mann. Seine Freundin habe die ganze Zeit in Panik geschrien. Beide leiden bis heute unter den Folgen. Der Mann kann nur sehr eingeschränkt gehen. Sein Bein war mehrfach gebrochen, Ende August muss er sich erneut operieren lassen. Die Frau erlitt einen Darmriss.

Der Prozess soll in zwei Wochen fortgesetzt werden

Warum der Grönwohlder mit seinem Auto auf den Grünstreifen geriet, bleibt nach dem ersten Prozesstag unklar. „Ich habe keine Erklärung dafür“, sagt ein Sachverständiger der Dekra. Der Experte hat ermittelt, dass der Mann wahrscheinlich nicht deutlich über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen war. Letztlich sei die Geschwindigkeit auf diesem Straßenabschnitt aber auch nicht ausschlaggebend für den Unfall gewesen. Der Zustand der Fahrbahn sei gut gewesen, das Spurenbild deute auf keinen Zickzack-Kurs hin.

Letzteren will ein älteres Ehepaar beobachtet haben, das wegen eines Urlaubs am Mittwoch aber nicht aussagen konnte. Das soll beim nächsten Verhandlungstag am Mittwoch, 14. August, nachgeholt werden. Dann will die Richterin auch bekanntgeben, ob das Verfahren möglicherweise eingestellt wird. Darüber hat sie am Mittwochnachmittag noch mit Staatsanwalt und Verteidiger hinter verschlossenen Türen diskutiert.