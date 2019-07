Ahrensburg: Wer will mit den Schützen feiern?

Ahrensburg.. Auf der Website der Ahrensburger Schützengilde läuft ein Countdown. Er zählt die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zum Schützenfest am Sonnabend, 10. August. Bei diesem Verein spielt Genauigkeit offensichtlich nicht nur beim Schießsport eine große Rolle.

Konzentriert gehen die Schützen auch bei der Planung der 64. Auflage des Fests und des Umzugs zu Werke. Für die Aufstellung der Vereine und Spielmannszüge ist Kommandeur Siegbert Sobotke verantwortlich. Er ist der Zeremonienmeister, wacht damit über die Tradition und läuft an der Spitze des Zuges. Präsenz zu zeigen ist wichtig in einer Zeit, in der viele Vereine über Nachwuchssorgen klagen. Der Vereinsvorsitzende Thomas Looft sagt: „Wichtig ist, dass wir nach wie vor in der Bevölkerung wahrgenommen werden.“

Laut Schützengilde sinkt der Stellenwert der Tradition

Über mangelnden Nachwuchs muss sich die Schützengilde keine Sorgen machen. Etwa 190 Mitglieder zählt der Verein. Sobotke führt das auch darauf zurück, dass „wir rechtzeitig auf die sportliche Schiene umgestellt haben“. Damit kommt der Verein einer Entwicklung entgegen, in der die Tradition nicht mehr den gleichen Stellenwert hat wie früher.

Dennoch wird das Brauchtum gepflegt. Aus wie vielen Schützen sich der Zug am Sonntag, 11. August, zusammensetzen wird, kann Sobotka noch nicht sagen. Aus Erfahrung rechnet er mit zehn bis zwölf Vereinen, die mit jeweils 15 bis 20 Schützen vertreten sind. Sie werden von drei Kapellen begleitet: Ahrensburger Spielmannszug, Spielmannszug Travetal und Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Hammoor. Blasmusik gehört dazu, auch das ist Tradition.

Auch für den amtierenden Schützenkönig Frank Martens – Beiname: der Rauten-König – läuft die Zeit, bis er sein Amt und die Kette an den neuen Würdenträger abgeben abgeben muss. Der neue König wird eine Woche vor dem Fest ausgeschossen. Die Sperrzeit für Schützen, die schon einmal König waren und sich ein weiteres Mal der Herausforderung stellen wollen, wurde auf drei Jahre reduziert.

Königsschießen, Ball und Umzug stehen auf dem Programm

Schützen- und Bürgerschützenkönigsschießen sind für Sonntag, 4. August (10 bis 17 Uhr), im Schützenhaus (Am Hopfenbach 9) geplant. Richtig feierlich und zugleich unterhaltsam wird es am selben Ort dann eine Woche später beim Schützenball, zu dem alle Bürger eingeladen sind. Der Eintritt ist frei, Beginn 20 Uhr. DJ Dieter sorgt für tanzbare Musik. Gegen 21 Uhr beginnt die Proklamation der neuen Majestäten.

Am Sonntag, 11. August (14 Uhr), startet der Festumzug vom Ahrensburger Rathaus aus. Dort werden die Honoratioren und Würdenträger, die bei Bürgermeister Michael Sarach im Rathaus zu Gast waren, abgeholt. Gemeinsam machen alle eine Runde durch die Innenstadt, bevor der Zug am Stormarnplatz aufgelöst wird.