Blaualgen: Am Reinfelder Herrenteich droht Badeverbot

Reinfeld/Lütjensee.. „Aktuell ist die Badestelle geöffnet, aber das kann sich schnell ändern“, sagt Stephan Kruse, Bauamtsleiter der Stadt Reinfeld. Wegen der hohen Temperaturen könne sich vor allem das Wachstum von Blaualgen explosionsartig verstärken. Die Stadt kontrolliere nun täglich die Wasserqualität, um ein unbedenkliches Badevergnügen zu garantieren. Ein Badeverbot ist also nicht ausgeschlossen.

Sind die Füße im knietiefen Wasser nicht mehr erkennbar, sollte nicht mehr gebadet werden – so lautet die Faustregel bei vermehrter Blaualgenbildung. Eine starke Konzentration der so genannten Blaugrünbakterien könne beim Schlucken zu Erbrechen, Durchfall oder Hautreizungen führen.

Lütjensee ist bereits für Badegäste gesperrt

In Reinfeld war die Badestelle bereits zu Beginn der Saison für wenige Tage gesperrt worden. Eine Zunahme der Blaualgen sei auch jetzt wieder erkennbar, so der Bauamtsleiter auf Anfrage des Abendblattes. „Jedes Jahr müssen wir den See für eine unbestimmte Zeit schließen “, sagt Stephan Kruse. „Wenn der Wind dreht, kann das auch mal mitten am Tag passieren. Wir sind durch unseren Bademeister dicht dran am Thema.“

Anders als in Reinfeld gibt es am Lütjensee keine offizielle Badestelle, sondern nur eine Bademöglichkeit. Doch auch hier misst der Bauhof Tag für Tag die Wasserqualität – und hat den See bereits vor Wochen für Badegäste gesperrt. „Durch die geringe Wassertiefe gab es bei uns im See schon immer Blaualgen“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Stentzler. „Heute sind die Menschen vorsichtiger, aber jeder ist schließlich auch für sich selbst verantwortlich.“