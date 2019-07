Glinder planen ein Fest mit französischer Partnerstadt

Glinde.. Die Glinder sind gerade in den letzten Vorbereitungen und fiebern dem Eintreffen von 55 französischen Gästen entgegen. Grund für den Besuch ist die Festwoche zum 55. Verschwisterungsjubiläum von Glinde und der französischen Partnerstadt Saint-Sébastien-sur-Loire.

Die Städtepartnerschaft besteht seit 1964 und wurde von da an gepflegt. Denn die Kommunen besuchen einander regelmäßig. So nehmen die Glinder zum Beispiel den Weihnachtsmarkt der rund 400 Kilometer westlich von Paris gelegenen Stadt als Anlass für eine Reise nach Frankreich. „Wir fahren dann mit einem Auto, vollgepackt mit Geschenken los und kommen mit genauso vielen Aufmerksamkeiten der Franzosen nach Deutschland zurück“, sagt Gerd Mucha. Er ist Vorsitzender der Europa-Union in Glinde. Nun laden die Glinder wieder einmal ihre französischen Freunde zu sich nach Stormarn ein.

Die französischen Besucher wohnen bei Gastfamilien

Fünf Tage lang werden die Besucher in Gastfamilien unterkommen und gemeinsam mit ihren Gastgebern ein umfangreiches Freizeitprogramm erleben. Nach ihrer Ankunft am Donnerstag, 8. August, gibt es eine offizielle Begrüßung durch Bürgervorsteher und Bürgermeister im Bürgerhaus. Hier können sich alle Glinder für die Stadtrundfahrt am Freitag, 9. August (ab 9.30 Uhr), das ABC-Kochen sowie eine Radtour am Montag, 12. August (10 bis 16 Uhr), anmelden. Das Highlight der Festwoche wird wohl das Bürgerfest am Sonnabend sein. Gestartet wird um 15 Uhr in der Kleingartenanlage Mühlengrund. Hier veranstalten die Glinder Kleingärtner einen Kinderflohmarkt. Die Standgebühr beträgt einen Euro, Anmeldungen sind unter Telefon 040/710 47 10 möglich. Außerdem richten die Kleingärtner ihr 13. Boules-Turnier auf dem Parkplatz der Anlage aus. Gespielt wird auf zwei Bahnen mit maximal zwölf Teilnehmern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Spielfeldrand stehen Kaffee und Kuchen für die Gäste bereit. Anschließend geht es auf dem Mühlengelände weiter.

Beim ABC-Kochen muss jeder Teilnehmer eine Zutat mitbringen

Auf einer Open-Air-Bühne wird am selben Tag bis 21 Uhr Livemusik gespielt. Ab 18 Uhr singt auch der Chor der französischen Gäste „Présence“. Auf dem Mühlengelände bieten die Glinder außerdem ihre spezielle Gemüsepfanne sowie deutsche und französische Weine an. Eine Besonderheit wird am Sonntag, 11. August, mit dem ABC-Kochen im Schulzentrum geboten. Hierfür zieht jeder Teilnehmer einen Buchstaben und muss eine Kochzutat, die mit diesem Buchstaben beginnt, mitbringen.

Parallel zur Jubiläumswoche gibt es wieder einen Jugendaustausch zwischen Glinde und Saint-Sébastien-sur-Loire. Die Jugendbegegnung gibt es seit Beginn der Städtepartnerschaft jedes Jahr. Neun Jugendliche aus der französischen Gemeinde sind für sieben Tage bei den Glindern zu Gast. Vor den 13- bis 17-Jährigen liegt eine Woche voller Aktivitäten. Sie werden unter anderem Hamburg erkunden, in den Heidepark Soltau fahren und einen Kletterpark besuchen.