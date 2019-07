Die Vermarktung von 14 Doppelhaushälften und 22 Reihenhäusern am Queerweg beginnt jetzt. Baustart soll in Kürze sein.

Neubauprojekt Investor will neuen Wohnraum in Glinde schaffen

Glinde.. Grundstücke und neuer Wohnraum sind knapp in der Stadt Glinde. Ein Lichtblick auf dem Markt ist ein Neubauprojekt am Querweg, wo die Firma Peters + Peters Wohn- und Anlageimmobilien GmbH (P+P) aus Hamburg jetzt mit dem Verkauf von insgesamt 36 Reihenhäusern und Doppelhaushälften beginnt. „Wir stehen in den Startlöchern und rechnen jederzeit mit dem Baustart“, sagt Philipp Latz, einer von drei Geschäftsführern bei P+P.