Tipps der Redaktion Singen, Klönschnack, Tanzparty – Das ist los in Stormarn

Foto: Yannik Willing / NRZ

Am Sonnabend, 30. März, wird in Barsbüttel getanzt. Der Siedlerbund hat eine Party geplant.

Meditatives Singen in Kuddewörde, eine Tanzparty in Barsbüttel oder doch lieber einen Vortrag über Vögel in Ahrensburg anhören?