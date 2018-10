Bad Oldesloe Vater des erschossenen Obdachlosen nimmt Beamten in Schutz

An der Schützenstraße haben Trauernde Kerzen angezündet sowie Blumen und Karten niedergelegt. Dort ist ein Obdachloser von der Polizei erschossen worden.

In einem offenen Brief wendet sich der Mann an den Polizisten, der seinen Sohn Robin L. erschossen hat.