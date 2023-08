Folgenschweres Ausweichmanöver: Auto überschlägt sich

Travenbrück. Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist am Sonnabendnachmittag bei einem Ausweichmanöver in der Lindenstraße in Travenbrück verletzt worden. Der Mann, der allein unterwegs war, fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem schwarzen VW Golf aus Richtung Nütschau. Etwa 400 Meter vor der Abzweigung zur Vinzier Straße kam ihm in der engen Allee ein weißes Fahrzeug auf seiner Fahrbahnspur entgegen.

Bei dem Versuch, dem Auto nach rechts auszuweichen, krachte der Fahrer des Golf mit Stormarner Kennzeichen gegen einen Baum. Infolge des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug einen gegenüber liegenden Hang hinunter, wobei es sich überschlug und schließlich im Graben landete. Durch den Aufprall riss die Vorderradachse des Wagens ab und die Airbags gingen auf.

Der Unfallverursacher ist flüchtig

Der 21-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Die Polizei aus Bad Oldesloe nahm den Unfall auf. Ein Abschleppwagen barg den Unfallwagen, der nur noch Schrottwert hat, und transportierte ihn ab.

Statt sich um den Verletzten zu kümmern, ist der Fahrer des weißen Wagens, der den Unfall verursacht hat, nach Angaben der Polizei einfach weitergefahren. Er habe gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Flüchtigen geben können, können sich bei der Oldesloer Polizei unter Telefon 04531/50 10 melden.