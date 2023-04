Polizei Stormarn: Anwohnerin schlägt Einbrecher in Trittau in die Flucht

Unbekannter versucht, in Doppelhaushälfte an der Straße Billetal einzubrechen. Doch eine Nachbarin beobachtet den Mann.

Trittau. In Trittau hat eine aufmerksame Anwohnerin einen Einbruch in das Haus ihrer Nachbarn verhindert. Wie die Polizei informierte, hatte ein Unbekannter am Montagabend, 24. April, gegen 21.55 Uhr versucht, in eine Doppelhaushälfte an der Straße Billetal einzubrechen. Eine Anwohnerin wurde auf den Kriminellen aufmerksam. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wird, ergriff er die Flucht.

Eine von der Polizei unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Allerdings konnte die Frau den Täter beschreiben. Der Mann war demnach etwa 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Getragen habe er dunkle Oberbekleidung mit Kapuze. Die Kriminalpolizei Ahrensburg bei den weiteren Ermittlungen Zeugen um Mithilfe. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04102/80 90 entgegen.