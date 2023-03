Stormarns einziger Minigolfplatz ist wieder geöffnet

Bad Oldesloe. Stormarns einziger Minigolfplatz hat die Winterpause beendet. Die Anlage im Oldesloer Bürgerpark (Am Bürgerpark 6) ist wieder geöffnet. „Nun freuen wir uns riesig, dass es endlich wieder losgehen kann“, sagt Wolfgang Burmester, Vorsitzender des 1964 gegründeten Minigolfclubs (MGC) Bad Oldesloe. Etliche Bürger hätten ihn in den vergangenen Wochen nach dem Saisonstart gefragt. Um die Sanitäranlagen nutzen zu können, muss es frostfrei bleiben, da sonst kein Wasser angestellt werden kann.

Geöffnet ist die 18-Loch-Bahn dienstags bis sonnabends ab 14 Uhr sowie sonntags ab 13 Uhr. Der letzte Einlass ist um 18 Uhr. Montags ist nur in den Oster- und Sommerferien sowie an Feiertagen geöffnet, ansonsten bleibt es der Ruhetag. Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt, eine Anschlussrunde kostet zwei Euro. Für Kinder bis 14 Jahre sind es zwei und 1,50 Euro. Die Zehnerkarte gibt es für 25 beziehungsweise 15 Euro. Parkplätze stehen direkt nebenan auf dem Exer zur Verfügung.

Minigolfclub Bad Oldesloe absolviert auch Punktspiele

Der MGC Bad Oldesloe tritt in der Schleswig-Holstein-Liga an. Das erste Punktspiel ist Ende April in Elmshorn. Im Juni sind die Stormarner Gastgeber, und im August wird im Bürgerpark der Trave-Pokal ausgetragen.

„Das Alter ist beim Minigolf übrigens völlig egal“, sagt Wolfgang Burmester. Auch Mitglieder, die erst spät angefangen haben, konnten sich für die Deutschen Seniorenmeisterschaften qualifizieren. Im vergangenen Jahr seien neben vielen Stammgästen auch einige Neulinge auf der Anlage gewesen.

Einfache Regeln: Mit sechs Schlägen muss eingelocht werden

Denen erklärt der Vereinschef auch gern die Regeln. Pro Bahn sind höchstens sechs Schläge erlaubt. Erreicht der Ball das Loch mit dem ersten Schlag nicht, wird er von dort weitergespielt, wo er zur Ruhe gekommen ist. Bleibt er auf Bahnen mit Ablegelinien nahe an der Bande oder am Hindernis liegen, darf er für den nächsten Schlag an der nächstgelegenen Markierung abgelegt werden. Springt der Ball nach Überwinden der Hindernisgrenzlinie aus der Bahn, wird er an der jeweiligen Stelle wieder eingesetzt. Wenn das Loch nach sechs Schlägen nicht erreicht ist, werden sieben Punkte angerechnet.

Pistenplan und mehr Informationen im Internet: www.minigolfbadoldesloe.de

