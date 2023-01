Polizei Ahrensburg: Einbruch bei Klempnerei - Geld und Werkzeug weg

Kriminelle dringen nachts in die Geschäftsräume an der Lübecker Straße in Ahrensburg ein. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Klempnerei in Ahrensburg (Symbolbild).

Ahrensburg. Unbekannte sind in der Nacht von Montag, 9. Januar, auf Dienstag, 10. Januar, in die Geschäftsräume einer Klempnerei in Ahrensburg eingebrochen. Wie die Polizei informiert, verschafften sich die Kriminellen zunächst Zutritt zum umzäunten Firmengelände an der Lübecker Straße, um anschließend durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Büroräume des Handwerksbetriebs einzudringen.

Die Täter entwendeten nach Angaben der Beamten einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag sowie eine noch unbekannte Anzahl an Werkzeugen. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise an Telefon 04102/80 90.