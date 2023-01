Polizei Ahrensburg sucht Zeugen nach Einbruch in Gartenholz

Kriminelle gelangen durch Fenster in Mehrfamilienhaus am Nordstrandring. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizei Stormarn Zeugen nach Einbruch in Wohnung in Ahrensburg gesucht

Ahrensburg. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Wohnung im Ahrensburger Stadtteil Gartenholz. Wie die Beamten informieren, waren Unbekannte am Dienstag, 10. Januar, durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Mehrfamilienhaus am Nordstrandring eingedrungen. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen.

Angaben zur Beute kann die Polizei derzeit nicht machen. Den Tatzeitraum geben die Beamten mit 8 Uhr bis 23.40 Uhr an. Die Kripo in Ahrensburg bittet bei den weiteren Ermittlungen Zeugen um ihre Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04102/809-0 entgegen.