Polizei Ahrensburg sucht Zeugen nach Einbruch in Reihenendhaus

Kriminelle gelangen durch Terrassentür in die Immobilie an der Straße Kirschplantage. Sie nehmen Schmuck und Bargeld mit.

Ahrensburg. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Reihenendhaus in Ahrensburg. Wie die Beamten informierten, schlugen Kriminelle am Dienstag, 20. Dezember, an der Straße Kirschplantage zu. Als die Bewohner nicht zu Hause waren, verschafften sich die Täter demnach über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt und durchwühlten anschließend die Räume nach Wertgegenständen.

Die Einbrecher entwendeten Schmuck und Bargeld, der Wert des Diebesgutes steht laut Polizei noch nicht fest. Den Tatzeitraum geben die Ermittler mit 7.05 bis 18.45 Uhr an. Die Kripo in Ahrensburg sucht Zeugen. Wer in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04102/80 90 bei den Beamten zu melden.