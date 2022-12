Stormarn: Einbrüche in Ahrensburg und Steinburg: Polizei sucht Zeugen

Ahrensburg/Steinburg. In den vergangenen Tagen ist es in Ahrensburg und Steinburg zu drei Einbrüchen in Ein- und Mehrfamilienhäuser gekommen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 1. Dezember, 17 Uhr, und Freitag, 2. Dezember, 15 Uhr, in der Straße Rickmerspark in Ahrensburg in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten die Terrassentür auf, durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld.

Ebenfalls Opfer eines Einbruches wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Amrumstieg in Ahrensburg. Zwischen Freitag, 2. Dezember, 15.30 Uhr, und Sonnabend, 3. Dezember, 5 Uhr, stiegen die Täter über ein aufgebrochenes Fester in eine Wohnung ein und entwendeten Schmuck.

Kriminalpolizei Ahrensburg sucht Zeugen

Am Donnerstag, 1. Dezember, kam es in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Poststraße in Steinburg. Unbekannte Täter brachen die Haustür auf, durchsuchten die Räume und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

In allen drei Fällen hat die Kriminalpolizei Ahrensburg die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer zu den angegebenen Zeiten in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 04102/809-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.