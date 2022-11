Ahrensburg: Parkendes Auto beschädigt – Polizei sucht Unfallfahrer

Ahrensburg. In der Ahrensburger Innenstadt ist ein parkendes Auto erheblich beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete, deshalb ermittelt jetzt die Polizei. Nach Angaben der Beamten hatte der blaue VW Golf am Sonnabend, 26. November, zwischen 19 und 19.30 Uhr am linken Fahrbahnrand der Hagener Allee gestanden, in unmittelbarer Nähe des Rondeels. Als die Eigentümer zurückkamen, war der Wagen auf der Beifahrerseite stark beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und sucht Zeugen, die Angaben zu einem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können. Hinweise nehmen die Beamten in Ahrensburg unter Telefon 04102/80 90 entgegen.