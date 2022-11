Polizei Stormarn: Diebe montieren Regenrinnen von Vereinshaus in Siek ab

Die Polizei bittet nach dem Diebstahl von zwölf Meter Kupferrohr am Haus der Vereine in Siek um Hinweise (Symbolbild).

Siek. Diebe haben sich am Haus der Vereine in Siek zu schaffen gemacht: Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte mehrere Regenrinnen an der Immobilie an der Straße Hinterm Dorf abmontiert und entwendet. Den Tatzeitraum geben die Beamten mit Freitag, 4. November, bis Sonnabend, 5. November, an. Insgesamt seien rund zwölf Meter Fallrohr aus Kupfer gestohlen worden, der Wert des Diebesguts stehe noch nicht fest. Das Metall soll mutmaßlich weiterverkauft werden.

Das Haus der Vereine wird in Siek als Treffpunkt und Veranstaltungsort genutzt. Der SV Siek hat seinen Sitz in der Immobilie, außerdem tagen die Gemeindevertretung und ihre Ausschüsse regelmäßig in dem Gebäude. Bei Wahlen dient das Haus der Vereine als Wahllokal.

Die Polizei in Großhansdorf hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht Zeugen. Die Beamten fragen: Wer hat im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hauses der Vereine in Siek wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04102/45 65-111 entgegen.