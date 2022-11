Polizei: Einbrecher schlagen an Halloween in Ahrensburg zu

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch am Halloweenabend in Ahrensburg (Symbolbild).

Ahrensburg. Einen unerwünschten Schreckmoment musste ein Ahrensburger zu Halloween erleben: Am Montagabend, 31. Oktober, überraschten Einbrecher den Mann in seinem Haus. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Kriminelle gegen 18.30 Uhr in das Reihenhaus am Vogteiweg im Stadtteil Erlenhof eingedrungen, indem sie eine Terrassentür aufbrachen.

Die unbekannten Täter erbeuteten eine Geldbörse und Bargeld, ehe sie im Obergeschoss auf einen Bewohner trafen. Dieser hatte mit Kopfhörern Musik gehört und die Einbrecher deshalb zunächst nicht bemerkt. Die Kriminellen blendeten den Ahrensburger mit ihren Taschenlampen, sodass dieser keine Gesichter erkennen konnte, und flüchteten.

Den Wert der Beute und des Schadens an der Terrassentür gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an. Sie bittet nun Zeugen um Mithilfe bei den Ermittlungen. Wer hat zur Tatzeit im Bereich Vogteiweg in Ahrensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen.