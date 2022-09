Polizei Stormarn: Einbrecher in Ahrensburg und Hoisdorf unterwegs

Ahrensburg/Hoisdorf. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Hoisdorf und einem Einbruchsversuch in Ahrensburg am Mittwoch, 14. September. In der Schlossstadt scheiterten Kriminelle zwischen 15.35 und 17.15 Uhr bei dem Versuch, in ein Wohnhaus an der Straße Am Lindenhof einzudringen. In Hoisdorf waren die Täter an der Straße Thie erfolgreich: Während die Bewohner von 8 Uhr bis 15 Uhr nicht zu Hause waren, brachen sie ein Fenster auf und nahmen Schmuck, Bargeld und Elektronik-Artikel aus dem Einfamilienhaus mit. Hinweise an die Kripo Ahrensburg (04102/80 90).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ahrensburg