Die Polizei in Ahrensburg ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 85-Jährigen (Symbolbild).

Polizei Ahrensburg 85-Jähriger rast in Ahrensburg über mehrere rote Ampeln

Ahrensburg. Die chaotische Autofahrt eines 85-Jährigen am Sonntagmorgen, 13. März, in Ahrensburg ist noch einmal glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, war der Senior anderen Autofahrern zunächst gegen 8.15 Uhr auf der Lübecker Straße durch sein sehr geringes Tempo aufgefallen. Als die Zeugen den Renault Twingo des 85-Jährigen überholten, habe dieser plötzlich stark beschleunigt und sei aus Richtung Delingsdorf kommend an der Kreuzung Pomonaring über eine rote Ampel gerast.

85-Jähriger fährt in Ahrensburg über zwei rote Ampeln und in Schlangenlinien

Eine Frau mit Kind, welche die Straße überqueren wollte, habe gerade noch rechtzeitig stoppen können. An der Kreuzung Bei der Doppeleiche habe er erneut eine rote Ampel ignoriert und einem anderen Autofahrer so die Vorfahrt genommen. Die Polizei in Ahrensburg ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen, insbesondere die Frau mit Kind und den anderen Autofahrer. Hinweise nehmen die Beamten unter 04102/80 90.