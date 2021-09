Senioren am Steuer 88-Jährige fährt in Schlangenlinien und gefährdet andere

Bad Oldesloe. Immer häufiger verursachen Senioren am Steuer Unfälle im Straßenverkehr. So hat es erst Ende August einen Unfall in Hamburg gegeben, bei dem ein 78 Jahre alter Mann in drei Fahrzeuge krachte und dabei ein Kleinkind verletzte. Im Kreis Pinneberg verwechselte kürzlich ein 81-Jähriger Autofahrer aus Uetersen Gas und Bremse und rammte ungebremst eine Radfahrerin. Und auch in Stormarn raste bereits ein Senior mit seinem SUV in eine Werkstatthalle. In Bad Oldesloe konnte am Dienstag, 31. August, ein Unfall verhindert werden. Eine 88-jährige Autofahrerin muss nun aber trotzdem mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 88 Jahre alte Frau aus dem Bad Segeberger Umland gegen 18 Uhr mit ihrem grauen Toyota Yaris den Kreisverkehr Grabauer Straße/Helene-Stöcker-Straße in Richtung Grabau. Als sie aus dem Kreisverkehr fahren und in Richtung Grabau abbiegen wollte, kam die Senioren in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Auto musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Unfall zu verhindern.

Kurz hinter der Ortschaft Glinde bei Bad Oldesloe nutzte die Fahrerin dann die gesamte Fahrbahnbreite, sodass weitere Verkehrsteilnehmer abbremsen und ausweichen mussten. Ein hinter der Seniorin fahrender Zeuge hatte die unsichere Fahrweise die ganze Zeit beobachtet und die Polizei darüber informiert. In Grabau konnte der Mann die ältere Frau stoppen. Die Polizeibeamten kontrollierten schließlich die Fahrerin. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet, ihr Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Insbesondere die Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeuge, die abbremsen oder ausweichen mussten.Hinweise an die Polizei in Bad Oldesloe unter Telefon 04531/5010.