Zwei Seniorinnen aus Ahrensburg haben sogenannte Schockanrufe erhalten und daraufhin Geld und Schmuck an einem Treffpunkt an einen der Betrüger übergeben (Symbolfoto).

Schockanrufe Seniorinnen übergeben Geld und Schmuck an Betrüger

Ahrensburg. Immer wieder warnt die Polizei vor Trickbetrügern, die mit sogenannten Schockanrufen versuchen, hohe Geldbeträge von ihren meist älteren Opfern zu erbeuten. In Ahrensburg waren Kriminelle in der vergangenen Woche mit der Masche gleich doppelt erfolgreich: Zwei Seniorinnen übergaben Betrügern Schmuck und Bargeld im Wert eines fünfstelligen Betrags. Um die Kriminellen zu fassen, bittet die Polizei nun Zeugen um Mithilfe.

Schockanrufe in Ahrensburg: Seniorinnen fallen auf Trickbetrüger hinein

Nach Angaben der Ermittler schlugen die Betrüger zuerst am Donnerstag, 27. Januar, bei einer 89-Jährigen zu. Am Vormittag meldete sich demnach eine Frau per Telefon bei der alten Dame und gab sich als vermeintliche Bekannte aus. Mit weinerlicher Stimme habe die Kriminelle davon erzählt, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Durch Zahlung einer Kaution könne die 89-Jährige eine Inhaftierung verhindern. Anschließend übernahm der Aussage der Seniorin zufolge ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch und drängte die Ahrensburgerin zur Zahlung eines hohen Bargeldbetrags.

Seniorin übergibt Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro

Als es der alten Dame nicht möglich war, Geld in der geforderten Höhe von ihrem Bankkonto abzuheben, habe der Kriminelle Schmuck gefordert. „Gegen 14.50 Uhr traf sich das Opfer verabredungsgemäß im Einmündungsbereich Eschenweg/Buchenweg in Ahrensburg und übergab dort einer Abholerin ihren Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro“, sagt Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg.

Kurz darauf habe die 89-Jährige auf dem Ahrensburger Polizeirevier angerufen, um sich zu erkundigen, ob der Schmuck dort angekommen sei. „Hier wurde ihr dann bewusst, dass sie Betrügern aufgesessen war“, sagt Kilian.

Polizei Ahrensburg warnt vor perfider Masche der Kriminellen mit Schockanrufen

Die Abholerin beschreibt die Seniorin als etwa 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß mit dunkelbraunem, schulterlangem Haar und von kräftiger Statur. Außerdem soll die Kriminelle stark geschminkt gewesen sein und einen schwarzen Anorak und eine dunkle Stoffhose getragen haben.

Einen Tag später, am Freitag, 28. Januar, waren die Betrüger mit der gleichen Masche erneut erfolgreich. Eine 85-Jährige aus Ahrensburg erhielt einen Anruf von ihrer angeblichen Tochter. Die Seniorin übergab einer Unbekannten an der Parkallee einen fünfstelligen Bargeldbetrag und Schmuck.

Kriminelle verfügen oftmals über Detailwissen und verunsichern ihre Opfer dadurch

Die Täterin wird als ungefähr 1,60 Meter groß und etwa 40 Jahre alt beschrieben. Bei der Übergabe soll sie laut der 85-Jährigen eine dicke Jacke und eine Maske getragen haben. Wer Angaben zu den beiden Täterinnen machen kann oder eine der Übergaben beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/80 90 bei der Kriminalpolizei Ahrensburg zu melden.

Angesichts der beiden Vorfälle mahnt die Polizei zu erhöhter Achtsamkeit. „Wir rufen insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren“, sagt Kilian. Der Fantasie der Betrüger seien keine Grenzen gesetzt. „Nicht selten werden sie am Telefon aufdringlich oder betteln regelrecht um Hilfe“, warnt die Sprecherin. Oftmals verfügten die Kriminellen über Detailwissen und verunsicherten ihre Opfer dadurch enorm. „Jüngere Familienangehörige sollten ältere Verwandte sensibilisieren“, rät Kilian.