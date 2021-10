Polizei Ahrensburg: Wem gehört dieser Schmuck?

Bereits Ende Januar 2021 wurde in einem Gebüsch am Gräbenkater Weg in Bargfeld-Stegen Schmuck aufgefunden. Wem gehört diese Perlenkette?

Bargfeld-Stegen. Es ist bereits einige Monate her, doch nun geht die Polizei Ahrensburg an die Öffentlichkeit: Ende Januar wurde in einem Gebüsch am Gräbenkater Weg in Bargfeld-Stegen Schmuck im Gebüsch aufgefunden. Der Besitzer konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei vermutet, dass es sich bei den beiden Perlenketten um Stehlgut handeln könnte. Bislang konnte aber keine Straftat zugeordnet werden.

Polizei Ahrensburg sucht Besitzer zweier Perlenketten

Nun fragt die Kriminalpolizei Ahrensburg: Wer erkennt auf den Bildern seinen Schmuck wieder? Wer kennt Personen, denen solcher Schmuck gehören könnte? Hinweise an die Polizei Ahrensburg unter Telefon 04102/8090.

Der Verschluss einer Perlenkette.

Foto: PD Ratzeburg

Diese zweite Perlenkette wurde im Gebüsch gefunden.

Foto: PD Ratzeburg

Einen ähnlichen Fall hatte es vor einigen Monaten gegeben. Dabei ging es um drei Broschen, die ein Spaziergänger im November 2020 in der Nähe des Baggersees Bargfeld gefunden hatte. Monate später hatte die Polizei ebenfalls öffentlich nach den Besitzern gesucht. Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Fällen? Seitens der Polizeidirektion Ratzeburg heißt es, dass dies nicht ausgeschlossen werden kann, aber aktuell als sehr unwahrscheinlich erscheint. So würden beispielsweise die Fundorte der Schmuckstücke sehr weit auseinander liegen. Die Ermittlungen dauern aber an.