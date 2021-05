Polizei sucht Besitzer: Wem gehört dieser Schmuck?

Bargfeld-Stegen. Es ist bereits einige Monate her, doch nun geht die Polizei an die Öffentlichkeit: Im November 2020 hatte ein Fußgänger an der Elmenhorster Straße in Bargefeld-Stegen Schmuck gefunden und diesen bei der Polizei abgegeben. Doch der Besitzer konnte bisher nicht ermittelt werden.

Die drei Broschen wurden in der Nähe des Baggersees Bargfeld gefunden. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Schmuck um Stehlgut handeln könnte. Bislang konnte aber keine Straftat zugeordnet werden. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg fragt nun: Wer erkennt auf dem Bild seinen Schmuck wieder? Wer kennt Personen, denen solcher Schmuck gehört haben könnte?

Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter Telefon 04102/ 8090 entgegen.

( isa )