Schon wieder: Mehrere Autos in Ahrensburg aufgebrochen

Ahrensburg. In der Nacht zu Donnerstag haben Kriminelle ihr Unwesen in Ahrensburg getrieben. Sie hatten es auf bestimmte Autoteile abgesehen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Außenspiegel, Airbags und Sensorensystem gestohlen

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden bei zwei Mazda, die an der Veronika-Rath-Straße abgestellt waren, die Außenspiegelgläser gestohlen. Auch wurden vier Autos an der Hamburger Straße beschädigt. Die Täter öffneten gewaltsam eine hintere Autoscheibe, um an die Airbags und an ein Navigationssystem zu kommen. Von einem Audi Q5 wurden die vorderen Sensorsysteme ausgebaut. Die Schadenshöhe wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht Zeugen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise unter Telefon 04102/ 8090.

Immer wieder werden Fahrzeuge aufgebrochen und teure Autoteile gestohlen. So zuletzt auch in Siek, in der Nacht von Donnerstag, 29. April, auf Freitag, 30. April. Betroffen waren Fahrzeuge der Marken Daimler-Benz, BMW und Porsche.