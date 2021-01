Kriminalität Obdachloser in Ahrensburg beraubt und geschlagen

Ahrensburg. Zwei Unbekannte haben in Ahrensburg einen 50 Jahre alten Obdachlosen geschlagen und ausgeraubt. Die Tat ereignete sich, wie die Polizei erst jetzt mitteilte, am Dienstag, 5. Januar, zwischen 20 und 21 Uhr unter der Steinbrücke im Bereich der Straße Am Alten Markt.

Täter verschwanden in Richtung Schloss

Nach bisherigem Erkenntnisstand schlief der Mann dort, ehe er wach wurde, da eine männliche Person auf ihn einschlug und ihn danach am Boden festhielt. Eine weitere Person zog ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche. Daraus wurden Bargeld und personenbezogene Dokumente entwendet. Danach verschwanden die Täter über einen Sandweg in Richtung Schloss.

Die Polizei in Ahrensburg sucht Zeugen

Das Opfer beschrieb einen Täter so: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und schlank. Er soll weiße Turnschuhe und schwarze Kleidung getragen haben. Der zweite Räuber soll ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkelhäutig und kräftig (aber nicht dick) sein. Er war ebenfalls dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, etwaige Beobachtungen oder Täterhinweise unter der Telefonnummer 04102/809-0 an die Kriminalpolizei Ahrensburg zu melden.