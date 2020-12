Großhansdorf hat jetzt einen eigenen Teichaufseher

Grosshansdorf. „Der Wasserstand ist viel zu niedrig, einen knappen Meter unter dem normalen Pegel“, sagt Alexander Hild und blickt auf den Mühlenteich in Großhansdorf. „Wenn es länger friert, wird es für die Fische eng.“ Denn dann sei es bei einem so niedrigen Stand wahrscheinlich, dass das Wasser bis zum Grund vereise. „Möglicherweise staut das Wehr nicht richtig, das ist eines der ersten Dinge, die ich mir ansehen werde“, erklärt der 23-Jährige. Den Zustand der Gewässer in der Waldgemeinde im Blick zu behalten, das ist Hilds Aufgabe: Seit kurzem hat er das Ehrenamt des Teichaufsehers inne.



„Bislang gab es dieses Amt in Großhansdorf nicht“, sagt Bürgermeister Janhinnerk Voß. „Über Jahrzehnte waren die gemeindeeigenen Teiche verpachtet“, so der Verwaltungschef. Drei Gewässer befinden sich im Eigentum der Gemeinde: der Mühlenteich mit rund 27.400 Quadratmetern Größe, der Große Manhagener Teich (34.000 Quadratmeter) und der Groten Diek (41.400 Quadratmeter).

Die Waldgemeinde hat nun einen eigenen Tauchaufseher

Vor wenigen Jahren hätten sie sich aus gesundheitlichen Gründen jedoch gegen eine Verlängerung des Verhältnisses entschieden. „Der Finanzausschuss hat sich dafür ausgesprochen, die Teiche nicht erneut zu verpachten“, sagt Voß. „Seitdem lagen sie brach.“ Mit Alexander Hild habe die Gemeinde nun jemanden gefunden, der sich der Gewässer annehme. „Er kam mit dem Interesse, einen der Teiche zu pachten, auf mich zu“, sagt der Bürgermeister.



Als das infolge der Entscheidung des Finanzausschusses nicht möglich gewesen sei, habe der 23-Jährige angeboten, sich ehrenamtlich zu kümmern. „Die Idee fanden wir gut, ich hätte in der Verwaltung kein Personal, das diese Aufgabe im gleichen Umfang wahrnehmen könnte“, sagt Voß. „Ich bin in Großhansdorf aufgewachsen und angele schon seit vielen Jahren, daher fühle ich mich den Teichen verbunden“, sagt Hild. Deren Zustand beobachtet er mit Sorge. Im heißen Sommer vor zwei Jahren ist der Manhagener Teich umgekippt“, sagt er. Neben den häufigeren und längeren Trockenperioden der vergangenen Jahre, die den Wasserspiegel sinken ließen, belaste den Mühlenteich zusätzlich eine Überpopulation von Karpfen.

Exkremente der Tiere führen zu erhöhtem Eiweiß- und Nitratgehalt



„Die ehemaligen Pächter haben hier Karpfen reingesetzt und gehalten“, sagt Hild. „Damals wurde regelmäßig abgefischt, aber seit das Pachtverhältnis beendet ist, könnten sich die Karpfen ungebremst vermehren.“ Inzwischen lebten im Mühlenteich viel zu viele Fische für ein so kleines Wasservolumen.

„Einige Tiere haben überdurchschnittliche Größen von 70-90 Zentimetern Länge und einem Gewicht von mehr als 10 Kilogramm erreicht“, so Hild. „Zum Vergleich: Karpfen, die zum Verzehr im Fischhandel erhältlich sind, bringen maximal fünf Kilogramm auf die Waage.“ Der Ehrenamtler erklärt: „Die Exkremente der Tiere führen zu einem erhöhten Eiweiß- und Nitratgehalt.“ Das schade anderen Lebewesen in dem Gewässer.

Hild soll einige Karpfen aus dem Gewässer entnehmen

Zusätzlich fräßen die Karpfen Schilf, Seerosen und andere Wasserpflanzen ab. „Man sieht am Mühlenteich deutlich, dass dort kaum etwas wächst“, sagt Hild. „Ohne Pflanzen sinkt der Sauerstoffgehalt im Teich und die Fische können nicht atmen“, erklärt der Ehrenamtler. Die schonende Entnahme eines Teils der Karpfen zählt zu den Aufgaben, die Hild als Teichaufseher übernehmen soll. „Einen Teil der Tiere fange ich ein und siedele sie in andere Gewässer um“, sagt der 23-Jährige. Mit der Angel fängt Hild die Karpfen ein. „Es ist die schonendste Methode“, sagt er. Das Vorgehen hat die Gemeinde Großhansdorf mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Stormarn abgestimmt.

Lesen Sie auch:

„Ein Ablassen des Wassers und Abfischen mit dem Netz, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde, ist keine Option“, sagt der Ehrenamtler. „Es ist seit Monaten so trocken, dass wir den Mühlenteich nicht wieder voll bekommen würden.“ Zudem verletzten sich die Fische in den Netzen. Zudem würden jegliche Fischarten ins Netz gehen, obwohl nur die Karpfen entnommen werden sollen. Hild: „Ich möchte die Tiere lebend einfangen.“ Dazu verwendet der 23-Jährige spezielle Köder, die nur die Karpfen, nicht aber die anderen Arten im Teich, darunter Hechte, Barsche, Rotaugen, Karauschen und Rotferdern.

Ehrenamtler soll auf das Angelverbot an den Gewässern kontrollieren

„Sechs Karpfen habe ich schon umgesetzt“, sagt Hild. Nun müsse er die Wintermonate pausieren. „Es ist zu kalt, dann werden die Fische träge und beißen nicht an“, erklärt er. Neben der Überprüfung der Fischbestände soll der Großhansdorfer auch die Wasserqualität kontrollieren. „Ich habe einen Koffer mit spezieller Ausrüstung, mit der ich auf Sauerstoff- und Nirtratgehalt teste“, erklärt er.



Darüber hinaus soll der Ehrenamtler darauf achten, dass das Angelverbot an den Gewässern Beachtung findet. „Ich möchte niemanden an den Pranger stellen“, betont der 23-Jährige. „Ich habe keinerlei ordnungsrechtliche Befugnisse“, sagt Hild. „Ich darf weder Personalien aufnehmen noch Bußgeldbescheide ausstellen.“ Es gehe lediglich darum, die Leute auf das Verbot hinzuweisen. „Wenn es wiederholt Verstöße gibt, dann informiere ich das Ordnungsamt, damit die Mitarbeiter einen genaueren Blick auf die Teiche werfen.“

Eine Sache, die Alexander Hild besonders verärgert, ist der Müll, den Spaziergänger und vor allem feiernde Jugendliche immer wieder hinterlassen. „Wenn ich etwas sehe, sammle ich es ein, aber da ich voll berufstätig bin, kann ich das nicht ständig im Blick haben“, sagt er. Schon mehrfach habe er Abfall aus den Teichen gefischt. Er appelliert: „Für die Natur ist das verheerend, deshalb kann ich nur darum bitten, den Abfall im Mülleimer zu entsorgen.“