Kriminalität Einbrecher wollen in Doppelhaus in Großhansdorf einsteigen

Großhansdorf. Unbekannte haben am Dienstag, 22. Dezember, zwischen 08.15 und 15.15 Uhr in Großhansdorf versucht, in einen Doppelhaushälfte am Beimoorweg einzubrechen. Nach Angaben der Polizei wollten sie die rückwärtige, schlecht einsehbare Hauseingangstür gewaltsam öffnen. Ob der oder die Einbrecher bei dem Versuch gestört wurden, ist nach bisherigen Ermittlungen unklar. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt.

Die ermittelnde Kriminalpolizei sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen

Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Beimoorweges oder den umliegenden

Straßen in Großhansdorf machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04102/8090 entgegengenommen.